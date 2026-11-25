Sanjuaninos participaron este miércoles 25 de noviembre de una movilización en el centro de la provincia, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La marcha reunió a organizaciones sociales, agrupaciones feministas, sindicatos y partidos políticos, con un fuerte reclamo de justicia por los tres femicidios registrados en la provincia durante 2026.

La concentración tuvo como punto de encuentro la Plaza 25 de Mayo y avanzó por distintas calles del microcentro. Uno de los puntos centrales del recorrido fue la UFI CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género), donde los manifestantes hicieron una parada antes de continuar hacia el cruce de avenida Libertador y calle Mendoza, lugar previsto para el cierre de la jornada.

La movilización se realizó bajo las consignas del movimiento Ni Una Menos y formó parte de una convocatoria nacional que tuvo réplicas en distintos puntos del país. En San Juan, uno de los principales reclamos estuvo vinculado con los asesinatos de Gemma Álvarez, Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa, tres mujeres que fueron víctimas de femicidio en poco más de dos meses.

Los tres femicidios que marcaron el reclamo del 25N en San Juan

La jornada estuvo atravesada por el recuerdo de las tres mujeres asesinadas durante este año. Los casos generaron conmoción en la provincia y volvieron a poner en discusión los mecanismos de prevención, protección y asistencia para quienes atraviesan situaciones de violencia de género.

En la previa de la movilización, el Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Géneros y Diversidades difundió una carta abierta dirigida a la sociedad sanjuanina. En el documento recordó las historias de Gemma Álvarez, asesinada cuando se dirigía a trabajar, y de Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa, quienes fueron asesinadas en sus hogares. "Tres mujeres, tres historias y familias atravesadas por pérdidas irreparables", expresó el organismo en el texto.

Además, señalaron que en los casos de Gemma y Camila existían antecedentes de denuncias contra sus agresores. Por ese motivo, plantearon la necesidad de mejorar la articulación entre los organismos encargados de intervenir en situaciones de violencia y garantizar los derechos de las víctimas.

Otro de los puntos mencionados fue la existencia de diez intentos de femicidio que, según indicó el Consejo, no tuvieron difusión en medios de comunicación ni en redes sociales. Frente a este escenario, reclamaron revisar los mecanismos de prevención, las respuestas institucionales y el seguimiento de las situaciones de riesgo.

Un reclamo por prevención y acompañamiento

La movilización del 25N también buscó visibilizar las dificultades que enfrentan las mujeres para salir de situaciones de violencia y acceder a protección. Las organizaciones participantes llevaron a las calles sus demandas por políticas públicas de prevención, asistencia y acompañamiento.

Al finalizar la marcha estaba prevista la lectura de un documento conjunto para exponer la situación de las mujeres y diversidades en San Juan, además de los reclamos pendientes para fortalecer las respuestas institucionales.

La jornada volvió a poner en el centro de la discusión la violencia de género y la necesidad de garantizar herramientas de protección para evitar que más mujeres atraviesen situaciones de violencia.