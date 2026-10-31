El Ironman San Juan 2026 contó con una participación particular entre sus más de 1.000 atletas: 27 integrantes de la Policía de San Juan formaron parte de la competencia internacional disputada este viernes 30 de octubre. Además, otros tres efectivos de la fuerza se preparan para afrontar el Ironman Full, previsto para el domingo 1 de noviembre.

Los representantes policiales participaron en el Ironman 51.50, una prueba que combinó 1,5 kilómetros de natación en el Dique Punta Negra, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, hasta completar un recorrido de 51,5 kilómetros.

Según informó la institución, los competidores pertenecen a distintas jerarquías y dependencias policiales. Entre los participantes estuvieron Domingo Sebastián Romero, Dante Sebastián Castro, Sergio Darío Muñoz Elizondo, Romina Johana Peralta y Marianela Fadi Shirli.

La participación de los efectivos se produjo en una jornada que reunió a 1.050 atletas de casi 20 países, con una largada desde el Dique Punta Negra y llegada en la Plaza del Bicentenario.

Tres policías se preparan para competir en el Ironman Full

La presencia policial en el triatlón internacional continuará el domingo 1 de noviembre con tres representantes que buscarán completar la distancia más exigente de la competencia.

Los efectivos inscriptos son Carlos Héctor Fernando Reynosos Servant, Carlos Eduardo Astudillo y Marcelo Ariel Vizcaíno Sánchez.

A diferencia de la prueba disputada este viernes, el Ironman Full exigirá completar 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de pedestrismo. En total, los participantes deberán recorrer aproximadamente 226 kilómetros entre las tres disciplinas.

Esta modalidad se disputará por primera vez en San Juan y tendrá su largada a las 9 desde el Dique Punta Negra.

El Ironman movilizó a cientos de policías en San Juan

Además de los efectivos que participaron como deportistas, la Policía de San Juan desplegó un operativo especial para garantizar la seguridad de los competidores y ordenar la circulación vehicular durante el fin de semana.

El dispositivo contempla 630 afectaciones de personal distribuidas entre las tres jornadas. Para la competencia del viernes se dispusieron 210 policías en tareas de prevención y regulación vial, mientras que el domingo se prevé la participación de otros 400 efectivos.

El operativo comprende distintos sectores de Capital, Rivadavia, Chimbas, Ullum, Zonda y Rawson, con cortes de tránsito y controles en puntos estratégicos del circuito.

Una edición histórica para el deporte sanjuanino

El Ironman 51.50 tuvo como ganadores al paraguayo Gaetán Fetaud, con un tiempo de 2 horas y 44 segundos, y a la argentina Lucila Merlo, quien completó la prueba femenina en 2 horas, 21 minutos y 31 segundos.

Con la realización de las competencias 70.3 en marzo, 51.50 en octubre y Full en noviembre, San Juan completa un calendario inédito con las tres distancias de Ironman durante 2026.

La participación de los policías sanjuaninos se sumó a la presencia de deportistas nacionales e internacionales que llegaron a la provincia para afrontar uno de los eventos deportivos más importantes del año.