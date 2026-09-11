Un cuarto de siglo después de los atentados que marcaron la historia de Estados Unidos y del mundo, Nueva York volvió a mirar al cielo para recordar a las víctimas del 11S. En la noche previa al aniversario, 2977 drones sobrevolaron el puerto de Manhattan y recrearon a escala arquitectónica la silueta de las desaparecidas Torres Gemelas.

El espectáculo, titulado “2,977 Lights Over New York Harbor” —2977 luces sobre el puerto de Nueva York—, pudo observarse desde distintos puntos de Manhattan e incluso desde Brooklyn. La propuesta combinó tecnología, arte y memoria para rendir homenaje a cada una de las personas que perdieron la vida en los atentados.

Una constelación de vidas

El show comenzó con una formación en espiral y luego los drones fueron tomando posición hasta reconstruir en el cielo la imagen de los dos rascacielos que formaban parte del World Trade Center.

El proyecto fue impulsado por la New York Foundation for the Arts y financiado completamente mediante donaciones privadas y aportes de distintas organizaciones. Sus creadores definieron la instalación como una “constelación de vidas”.

Addison Mehr, director creativo y productor ejecutivo del tributo, explicó el sentido de utilizar exactamente 2977 luces: “Encendemos el número exacto para ser testigos y recordar cada vida individual”.

Un homenaje para las nuevas generaciones

La propuesta fue desarrollada en diálogo con comunidades directamente afectadas por la tragedia, entre ellas integrantes de la Policía y los Bomberos de Nueva York y la organización 9/11 Families United.

El objetivo también fue acercar el recuerdo a quienes nacieron después de los atentados. Brenda Berkman, artista y exintegrante del cuerpo de bomberos, destacó que 25 años después alrededor de 100 millones de estadounidenses no tienen recuerdos propios de aquel día y consideró que el tributo puede ayudar a transmitir el significado del 11S a las nuevas generaciones.

La música también fue parte central del homenaje. La coreografía aérea estuvo acompañada por obras de Philip Glass y Max Richter, además de “On The Transmigration of Souls”, de John Adams, una composición creada en memoria de las víctimas.

El espectáculo funcionó como antesala del tradicional “Tribute In Light”, otro de los símbolos del aniversario. Este homenaje utiliza 88 reflectores para proyectar dos haces de luz hacia el cielo de Nueva York y se enciende cada 11 de septiembre desde las 19 hasta las 5 de la madrugada del día siguiente.

Las víctimas y las consecuencias del atentado

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron perpetrados por 19 integrantes de Al Qaeda, que secuestraron cuatro aviones. Dos impactaron contra las Torres Gemelas, un tercero contra el Pentágono y el cuarto cayó en un campo cercano a Shanksville, Pensilvania, después de que los pasajeros enfrentaran a los secuestradores.

Además de las 2977 personas que murieron durante los ataques, más de 9400 fallecieron posteriormente por enfermedades vinculadas con la exposición a sustancias tóxicas durante las tareas de rescate y recuperación.

Este viernes, Nueva York será escenario de la ceremonia central por el 25° aniversario, con familiares de las víctimas y autoridades reunidos en el Memorial del 11S. Allí se leerán los nombres de los fallecidos y se realizarán minutos de silencio en memoria de quienes murieron aquel día y de quienes fallecieron posteriormente por enfermedades relacionadas con el ataque.