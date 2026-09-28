La Semana de Educación Secundaria Orientada y Artística comenzó en San Juan con una muestra didáctica que reunió a 32 escuelas de distintos departamentos en el polideportivo de la escuela Normal Sarmiento. Los estudiantes presentaron proyectos vinculados con la tecnología, el arte, la ciencia y la cultura y explicaron ante otros alumnos y docentes cómo desarrollaron cada propuesta.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Secundaria Orientada y Artística, como parte de los programas Transformar la Secundaria y Secundarias Innovadoras.

Inauguración. (Gentileza)

Para garantizar la participación de las diferentes zonas educativas, cada una seleccionó cuatro instituciones que formaron parte de esta primera muestra. Durante la jornada, los grupos de estudiantes expusieron sus trabajos, detallaron los conocimientos involucrados y explicaron los objetivos que se plantearon al momento de desarrollar cada proyecto.

Estudiantes de 32 escuelas presentaron sus proyectos en la Normal Sarmiento. (Gentileza)

Una secundaria vinculada con la realidad

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó el proceso de transformación que atraviesa el nivel secundario y planteó la necesidad de que las escuelas preparen a los jóvenes para los desafíos que tendrán por delante.

“La escuela secundaria está atravesando una transformación que busca que los estudiantes puedan aprender de otra manera, vinculando los conocimientos con proyectos, con la tecnología, con la ciencia, con el arte y con la realidad que los rodea”, sostuvo.

Fuentes remarcó que las propuestas permiten que los estudiantes investiguen, creen y trabajen en equipo, además de desarrollar la capacidad de explicar aquello que construyeron.

“Queremos una secundaria que les dé herramientas para continuar estudiando, para incorporarse al mundo del trabajo y para participar en la sociedad que viene”, agregó la funcionaria.

Este martes, todas las secundarias abrirán sus puertas

La Semana de Educación Secundaria continuará este martes con una jornada abierta a la comunidad. Todas las escuelas secundarias de la provincia recibirán a las familias y a quienes quieran conocer los proyectos institucionales y pedagógicos desarrollados por sus estudiantes.

La propuesta busca que la comunidad pueda acercarse a las instituciones y conocer de manera directa los trabajos que realizan los alumnos durante el ciclo lectivo, además de las experiencias y propuestas pedagógicas que se desarrollan en cada establecimiento.

Cuándo será el cierre de la semana

El cierre de la Semana de Educación Secundaria Orientada y Artística será este miércoles, desde las 14:30, en el salón de actos de la escuela Paula Albarracín de Sarmiento.

La actividad continuará a las 17 con un encuentro destinado al personal docente jubilado correspondiente a los ciclos 2025/2026. Durante esa reunión se realizará un reconocimiento a quienes finalizaron su trayectoria laboral por su aporte y labor dentro del sistema educativo provincial.