La muestra “Antología”, del artista sanjuanino Iván Manrique, recibió la declaración de Interés Cultural, Turístico y Educativo Municipal por parte del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan. La exposición, presentada en la galería Artify, reúne alrededor de 35 obras y resume un recorrido iniciado entre 2018 y 2019, atravesado por la memoria, las ruinas y las raíces jachalleras que marcaron su infancia.

Para Manrique, el reconocimiento tiene un significado especial porque llegó en el mismo espacio donde años atrás comenzó a exhibir parte de su producción individual.

“Es un mimo al corazón, es un orgullo que reconozcan la obra con esa declaración”, declaró a DIARIO HUARPE.

El nombre “Antología” surgió desde la propia galería como una forma de sintetizar distintas etapas de su trabajo. La exposición reúne piezas pertenecientes a series desarrolladas durante los últimos años y permite observar cómo algunas imágenes, ideas y paisajes fueron transformándose con el tiempo.

Casonas que dejan la tierra para seguir existiendo

Uno de los rasgos más reconocibles de Manrique son las antiguas construcciones que aparecen suspendidas en el cielo. El artista define esa propuesta como una dosis de realismo mágico, donde casas y fachadas dejan de estar sujetas a un lugar determinado y pasan a convertirse en objetos capaces de viajar.

“Es como que se han levantado desde la tierra, han flotado y han pasado a otro estado. Son entes que van viajando, son islas que flotan”, explicó.

La intención no es únicamente estética. Detrás de esas construcciones aparece la voluntad de rescatar una arquitectura que, con el paso de los años, puede deteriorarse, modificarse o desaparecer.

En ese universo tiene un lugar central Jáchal, departamento donde Manrique vivió hasta los 11 años y que continúa apareciendo en su producción artística.

Volver a la patria de la infancia

Cuando le preguntan cuánto de su historia personal aparece en las pinturas, Manrique no duda en señalar la infancia. Las viejas construcciones, las paredes y los paisajes funcionan como disparadores de recuerdos y como una forma de conservar una identidad.

En Jáchal encontró además una arquitectura particular, con construcciones de adobe que incorporan elementos y estilos poco habituales. Ese patrimonio terminó convirtiéndose en una de las bases de su producción.

Manrique recordó una definición que recibió durante una de sus exposiciones y que terminó ayudándolo a comprender esa relación con su obra: sus pinturas representan un retorno a “la patria de la infancia”.

Algunas de esas imágenes incluso trascendieron las paredes de las galerías y fueron utilizadas como portadas de discos y libros vinculados con Jáchal.

“Yo tengo la necesidad de pintar, de dibujar y de dejar esto. Espero que sea un legado y que lo pueda disfrutar otra gente”, sostuvo.

Una obra hecha de ruinas, ausencias y memoria

El artista explicó que gran parte de su búsqueda gira alrededor de los vestigios y las ausencias. En lugar de mostrar únicamente aquello que permanece intacto, trabaja sobre las huellas que deja el paso del tiempo.

Para Manrique, pintar esas construcciones significa volver a colocarlas en escena y darles una nueva oportunidad de ser observadas. Esa búsqueda también conecta su producción con una tradición del paisaje sanjuanino atravesada históricamente por terremotos, ruinas y reconstrucciones.

“Ese es el fin de la obra, poner en valor, traer a la visibilidad y hacer visible todo eso desde mi trabajo”, expresó.

El reconocimiento a “Antología” llega además seis años después de la apertura de Artify, espacio con el que Manrique mantiene un vínculo desde sus primeros pasos como galería y donde volvió a reunir ahora buena parte de ese recorrido.

Nuevas obras y una mirada hacia la enseñanza

Tras este reconocimiento, Manrique no piensa detener su producción. Actualmente trabaja en nuevas líneas vinculadas con la figura humana y en dibujos de gran formato.

Sin embargo, uno de sus próximos objetivos excede la realización de nuevas obras. El artista quiere profundizar su vínculo con la educación, los talleres y el trabajo directo con la comunidad.

“Me gustaría estar más vinculado al tema educativo, formativo y de taller. Quiero empezar a trabajar más dedicado con la sociedad y con los entornos”, adelantó.

Después de años llevando imágenes de Jáchal a galerías, libros y exposiciones, Manrique proyecta así una nueva etapa. Las raíces seguirán apareciendo en sus obras, pero ahora también busca que esa experiencia pueda transmitirse a otros y convertirse en una herramienta de formación para nuevas generaciones.