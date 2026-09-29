El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan llevó a cabo un agasajo en las instalaciones de la Biblioteca Franklin Rawson para homenajear a los referentes y colaboradores de unas 40 bibliotecas populares de la provincia.

Durante el encuentro, encabezado por la secretaria de Cultura, Analía Vilches, y autoridades locales, las instituciones participantes recibieron importantes donaciones de obras de arte en gran formato y material literario-pedagógico orientado al fortalecimiento comunitario.

En el marco de la jornada, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson concretó la entrega de cinco murales de gran tamaño (con dimensiones de dos metros por un metro con cincuenta) destinados a vestir los espacios de encuentro de estas instituciones. La iniciativa se desplegó a través del programa provincial Itinerario del Arte.

Entre las piezas pictóricas aportadas destacan las obras "Stay on these roads", de la artista Ariela Quiroga, y "Anillo de Hadas", perteneciente a Silvina Pagés. Asimismo, la donación incluyó creaciones de los artistas plásticos Sebastián Araya, Eduardo Riquelme y Mercedes Zalazar.

Además de las artes visuales, la oferta bibliográfica de los centros comunitarios fue ampliada con la entrega de publicaciones pedagógicas y de salud. Por un lado, "Me pinta poesía", la escritora Mariela Alcoba aportó ejemplares de su libro pedagógico, diseñado para aproximar la historia del arte al público infantil.

En otro aspecto, "Nutrición en vivo", con la especialista Olga Álvarez de Manzano contribuyó con diez publicaciones educativas para integrar al catálogo de consulta de las bibliotecas.

Desde la cartera cultural destacaron que el fortalecimiento de estos espacios garantiza un acceso directo y equitativo de las familias sanjuaninas a la educación, la lectura y la expresión artística, promoviendo ámbitos de desarrollo e integración social en los distintos departamentos de la provincia.