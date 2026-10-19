El Circuito San Juan Villicum volverá a vestirse de gala para recibir una nueva fecha del Track Day Argentina, la reconocida experiencia de automovilismo deportivo que reúne a fanáticos del volante y vehículos de alta gama. La cita tendrá lugar este sábado 24 de octubre, de 8 hs. a 16hs. en el trazado ubicado en el departamento Albardón.

En esta oportunidad, el evento contará con la presencia de más de 60 automóviles deportivos y de altas prestaciones en pista. Entre los modelos destacados que girarán en el circuito sanjuanino se encuentran exponentes como el Nissan GTR, Porsche Cayman GTS y 911, Subaru Impreza STI, BMW M2, M3 y M5, Ford Mustang Dark Horse, Toyota GR Yaris y Chevrolet Camaro SS, entre otros modelos de lujo.

Inscripciones

Para los amantes de la velocidad que deseen poner a prueba sus vehículos en un entorno seguro y profesional, la organización dispone de diferentes alternativas de participación:

Incluye cinco tandas de 20 minutos por grupo, transponder para cronometraje de tiempos e instrucción de manejo en pista. El costo es de $430.000 por auto y piloto.

Track Sessions (sin cronometraje): 2 tandas de 20 minutos a $290.000. Y 3 tandas de 20 minutos a $220.000. Aranceles adicionales con un piloto extra $65.000 y copiloto $40.000.

El seguro médico AAV cuesta $35.000 (se abona obligatoriamente de forma directa en el autódromo). Las preinscripciones ya se encuentran abiertas y la ficha de registro está disponible a través del perfil oficial del evento.

Atracciones para el público

El evento no solo estará enfocado en los pilotos, sino que abrirá sus puertas al público general a las 10 hs. para disfrutar de una jornada pensada para toda la familia. Los asistentes tendrán acceso a la zona de boxes y podrán disfrutar de la exhibición y exposición estática de vehículos deportivos; sorteos para para subirse como copilotos en pista; gastronomía; actividades recreativas complementarias.

Entradas, accesos y ubicación

Las entradas anticipadas para los espectadores tienen un valor de $19.000 y se comercializan de manera digital a través de la plataforma Passline.

Asimismo, se informó que los menores de 10 años ingresarán sin cargo y el estacionamiento en la zona general será totalmente gratuito. Con esta propuesta integral, el Villicum consolida su perfil como polo de atracción para el turismo tuerca y los aficionados al automovilismo deportivo de todo el país.