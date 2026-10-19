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60 autos deportivos estarán presentes en el Autódromo Villicum para el Track Day

Un encuentro para apasionados de los fierros tendrá lugar este fin de semana, con más  60 bólidos de alta gama y que girarán en el circuito albardonero. Precios, entradas y todas las actividades.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Track Day Argentina reúne a 60 superdeportivos en San Juan.

El Circuito San Juan Villicum volverá a vestirse de gala para recibir una nueva fecha del Track Day Argentina, la reconocida experiencia de automovilismo deportivo que reúne a fanáticos del volante y vehículos de alta gama. La cita tendrá lugar este sábado 24 de octubre, de 8 hs. a 16hs. en el trazado ubicado en el departamento Albardón.

En esta oportunidad, el evento contará con la presencia de más de 60 automóviles deportivos y de altas prestaciones en pista. Entre los modelos destacados que girarán en el circuito sanjuanino se encuentran exponentes como el Nissan GTR, Porsche Cayman GTS y 911, Subaru Impreza STI, BMW M2, M3 y M5, Ford Mustang Dark Horse, Toyota GR Yaris y Chevrolet Camaro SS, entre otros modelos de lujo.

Inscripciones

Para los amantes de la velocidad que deseen poner a prueba sus vehículos en un entorno seguro y profesional, la organización dispone de diferentes alternativas de participación:

Incluye cinco tandas de 20 minutos por grupo, transponder para cronometraje de tiempos e instrucción de manejo en pista. El costo es de $430.000 por auto y piloto.

Track Sessions (sin cronometraje): 2 tandas de 20 minutos a $290.000. Y 3 tandas de 20 minutos a $220.000. Aranceles adicionales con un piloto extra $65.000 y copiloto $40.000.

El seguro médico AAV cuesta $35.000 (se abona obligatoriamente de forma directa en el autódromo). Las preinscripciones ya se encuentran abiertas y la ficha de registro está disponible a través del perfil oficial del evento.

Atracciones para el público

El evento no solo estará enfocado en los pilotos, sino que abrirá sus puertas al público general a las 10 hs. para disfrutar de una jornada pensada para toda la familia. Los asistentes tendrán acceso a la zona de boxes y podrán disfrutar de la exhibición y exposición estática de vehículos deportivos; sorteos para para subirse como copilotos en pista; gastronomía; actividades recreativas complementarias.

Entradas, accesos y ubicación

Las entradas anticipadas para los espectadores tienen un valor de $19.000 y se comercializan de manera digital a través de la plataforma Passline.

Asimismo, se informó que los menores de 10 años ingresarán sin cargo y el estacionamiento en la zona general será totalmente gratuito. Con esta propuesta integral, el Villicum consolida su perfil como polo de atracción para el turismo tuerca y los aficionados al automovilismo deportivo de todo el país.

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