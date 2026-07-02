9 de Julio celebrará la Semana de la Independencia con desfile, vigilia patria y locro

El departamento 9 de Julio presentó el programa oficial de actividades para conmemorar el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, con una agenda que incluirá una noche de gala, vigilia patria, locro, desfile cívico-militar, espectáculos musicales y la participación de instituciones de todo el departamento.

Desde el municipio destacaron que la celebración tiene un significado especial por tratarse de uno de los tres departamentos del país que lleva el nombre de la fecha patria.

"Cada año, miles de vecinos hacen propia esta fiesta que ya forma parte de la identidad departamental y que representa el orgullo de ser uno de los tres municipios argentinos que lleva el nombre de la fecha más importante de nuestro país", señalaron desde la comuna.

La agenda de los festejos

Las actividades comenzarán el miércoles 8 de julio, a las 20.30, con la tradicional Noche de Gala Patria en el Polideportivo de Las Chacritas.

La velada contará con locro patrio, presentaciones de músicos locales, academias de danza y la actuación especial del grupo Tres para el Canto, en una propuesta pensada para recibir la llegada del Día de la Independencia.

La celebración continuará a la medianoche con la Vigilia Patria, cuando vecinos y autoridades entonarán el Himno Nacional Argentino de manera simultánea. La Municipalidad también invitó a los medios de comunicación a sumarse a la iniciativa para que toda la comunidad pueda participar desde distintos puntos del departamento.

El 9 de julio, las actividades oficiales continuarán a las 14.30 con el tradicional Tedeum y, media hora más tarde, a las 15, se pondrá en marcha el Gran Desfile Cívico Militar, considerado el evento central de la celebración.

Del desfile participarán el Regimiento de Infantería de Montaña N.º 22, fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, veteranos de Malvinas, clubes de autos antiguos, establecimientos educativos, escuelas deportivas, academias, centros de jubilados, empleados municipales e instituciones intermedias.

La jornada concluirá con un espectáculo artístico y musical abierto al público.

Un homenaje a la historia y a la identidad

Durante la presentación del programa, el intendente Daniel Banega sostuvo que el objetivo es que la celebración vuelva a convertirse en un espacio de encuentro para toda la comunidad.

"Cada 9 de Julio nuestro departamento tiene el enorme privilegio y la responsabilidad de llevar el nombre de la fecha más importante de nuestra historia. Queremos que esta celebración vuelva a ser la gran fiesta del pueblo, donde nuestras familias, nuestras instituciones y cada vecino puedan reencontrarse para homenajear a la Patria", expresó.

Anunciaron nuevas obras para el departamento

En el mismo acto, el jefe comunal también repasó una serie de proyectos de infraestructura previstos para el departamento.

Entre ellos mencionó la próxima inauguración del Portal de Ingreso a La Majadita, la nueva iluminación del distrito, la ejecución del sistema de iluminación sobre el lateral de la Ruta Nacional 20 entre la Escuela Procesa Sarmiento y el límite con Caucete, la remodelación de la Casa de la Cultura, la renovación integral de la plaza de La Majadita con un nuevo espacio deportivo y la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) en Fiorito.

Además, anunció la creación de nuevos multiespacios deportivos en Alto de Sierra, Las Chacritas y Fiorito.

Banega también confirmó que el municipio presentó ante la Provincia un proyecto de repavimentación y mejoramiento integral de calles en Las Chacritas y otras arterias estratégicas del departamento, en el marco del Programa FODERE 2026.

La iniciativa contempla la renovación de la carpeta asfáltica y obras de nivelación para mejorar la conectividad y la seguridad vial. Según explicó el intendente, la ejecución dependerá de la aprobación del financiamiento provincial, por lo que se prevé que los trabajos puedan iniciarse durante 2027.