A 14 años de la muerte de Blanca, Vicuña la recordó con un conmovedor mensaje

En una fecha de profundo significado para su entorno familiar, Benjamín Vicuña recordó a Blanca, la hija que tuvo junto a Carolina "Pampita" Ardohain, a 14 años de su fallecimiento. Como cada 8 de septiembre, el actor chileno publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para homenajear a la pequeña, que murió en 2012 cuando tenía apenas seis años, y relató cómo preserva su recuerdo junto al resto de sus hijos.

En el inicio de su escrito, el artista reflexionó sobre la huella física y emocional del duelo al expresar: “Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos”.

En ese mismo pasaje, hizo alusión al peso simbólico de la jornada al manifestar: “Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”.

Con palabras dirigidas directamente a la memoria de la niña, el intérprete añadió: “Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín”.

En otro tramo del texto, Vicuña abordó el aspecto cotidiano de la memoria y el rol que ocupan sus demás hijos en este proceso. Según explicó, las preguntas sobre la niña son frecuentes en la convivencia y forman parte de una dinámica compartida para transmitir su historia. “Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras”, reveló, tras detallar que suele repasar ante ellos aspectos de su mirada, sus ocurrencias y sus rasgos distintivos.

A pesar de la repetición de los relatos con el paso del tiempo, el actor sostuvo que la intención de evocarla se mantiene inalterable. “No se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado. Porque fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias”, manifestó.

Asimismo, analizó el aprendizaje derivado de la pérdida al señalar: “Me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida”.

En la conclusión de la publicación, el actor reafirmó la vigencia de la memoria de su hija al escribir: “Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido”.