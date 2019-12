A 15 años del incendio de Cromañón, sobrevivientes y familiares lanzan una canción homenaje

Sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón lanzaron hoy la canción "Sin Quebrarse", compuesta por Federico Claramut, uno de los sobrevivientes, e interpretada por una decena de artistas de diferentes géneros como Alejandro Lerner, Celeste Carballo, Mimi Maura y Lito Vitale.



Los artistas participaron en un videoclip que será proyectado en el cierre del acto por el 15ª aniversario del incendio que causó la muerte de 194 personas, y tendrá lugar en el Obelisco.



"Los pibes de Cromañón, los sobrevivientes de Cromañón, presentes", pronuncian al final del video los artistas que interpretaron la canción, disponible en YouTube e ideada por la agrupación "No Nos Cuenten Cromañón".



El compositor de la canción, Federico Claramut, contó a Télam que el espíritu de la canción "fue darle un giro más positivo a todo lo que llegó después del incendio, con el objetivo que no vuelva a pasar algo así".



"La idea surgió hace unos seis meses y estuvimos viendo cómo encarar la letra por la carga que conlleva un tema así", explicó Federico, de 35 años.



Con la canción "trasmitimos cómo en un primer momento se intentó acallar la voz de los sobrevivientes, de los que estábamos ahí en ese momento, pero lo único que no pudieron hacer es callarnos la boca", completó.



El videoclip de "Sin Quebrarse", se proyectará en el cierre del acto aniversario de Cromañón, que se realizará el lunes 30 de diciembre, a las 18, en el Obelisco porteño.



"Hace muchos años decidí que Cromañón no tenía que ser una carga en mi espalda, y aprendí a ir de la mano con ese hecho", destacó Claramut.



Los artistas que participaron de “Sin Quebrarse”, y lo hicieron voluntariamente y ad honorem, son Alejandro Lerner, Lito Vitale, Celeste Carballo, Javier Calamaro, Mimi Maura, Peteco Carabajal, Kevin Johansen, Eli Saurez (Los Gardelitos), Goy (Karamelo Santo), Beto Olguín (Los Perez García) y Cabra (Las Manos de Filippi).



Además, Rodrigo Tapari, Sebastián Mendoza, Martín Martines (Ojos Locos), Laura Miller, Nahuel Amarilla (La Perra Que Los Pario), Guly (Peligrosos Inocentes) y Verdi (El Mirador).



El canal oficial en Youtube es: https://www.youtube.com/NoNosCuenten