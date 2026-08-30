Este 30 de agosto se cumplen 35 años de una de las noches que quedaron grabadas en la historia de River. En 1991, Ramón Díaz volvió oficialmente al Millonario después de casi una década en Europa y tuvo un regreso soñado: convirtió dos goles para dar vuelta el partido ante Rosario Central y comenzar un camino que terminaría con el título y el Pelado como máximo goleador del torneo.

El delantero había decidido regresar al club luego de una extensa experiencia europea, en la que vistió las camisetas de Napoli, Avellino, Fiorentina, Inter de Milán y Mónaco. River, dirigido por Daniel Passarella, buscaba recuperar protagonismo y encontró en el riojano una de sus principales figuras.

El esperado regreso se produjo el viernes 30 de agosto de 1991 en el estadio Monumental, por el inicio del Torneo Apertura. Rosario Central sorprendió y abrió el marcador mediante David Bisconti. Poco después, Ramón tuvo la oportunidad de igualar desde el punto penal, pero el arquero Protti contuvo su remate.

La tapa de El Gráfico con los festejos de Ramón Díaz. (Foto: Gentileza/Infobae)

Sin embargo, el Pelado tendría revancha sobre el final. A los 84 minutos apareció dentro del área para marcar el empate tras una combinación ofensiva con Sergio Berti. Apenas unos minutos después, cuando el encuentro parecía destinado a terminar igualado, volvió a aparecer para sellar el 2-1 definitivo.

El doblete desató la celebración en el Monumental y terminó siendo el anticipo de lo que ocurriría durante el resto del campeonato. River se quedó con el Apertura 1991 con siete puntos de ventaja sobre Boca, mientras que Díaz se transformó en la gran figura del equipo.

Los dos goles de Ramón Díaz en la histórica noche de su regreso a River en los minutos finales del partido ante Rosario Central. (Foto: Gentileza/Infobae)

El delantero terminó además como goleador del campeonato con 14 tantos en 17 partidos. De esta manera, su regreso al fútbol argentino después de casi diez años no pudo ser mejor: volvió a River, fue campeón y terminó en lo más alto de la tabla de artilleros.

Aquella jornada también quedó en la historia del fútbol argentino por otro motivo. River-Central fue el primer encuentro transmitido bajo el nuevo sistema de televisión codificada, que comenzaba a modificar la manera de seguir los partidos en el país.

Treinta y cinco años después, aquel 30 de agosto permanece como una fecha especial para los hinchas de River y como uno de los capítulos más recordados de la historia de Ramón Díaz con la camiseta millonaria.