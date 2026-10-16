A cuatro años del recordado escándalo del lavarropas-gate, Federico Bal reapareció en los medios para ofrecer un giro inesperado sobre su separación de Sofía Aldrey. El mediático actor visitó el ciclo Sería Increíble, conducido por Nati Jota en la señal OLGA, donde repasó en detalle la insólita manera en que su ex pareja descubrió los engaños mediante un electrodoméstico con conexión inteligente.

Durante el debate sobre traiciones amorosas, la conductora Nati Jota trajo a colación el tema al expresar "Tenés la del lavarropas que es buenísima". El invitado aprovechó el espacio para dar su propia versión de los hechos ocurridos esa noche y remarcó que "No estábamos viviendo juntos, estábamos de novios no más", explicando que la joven recibió el aviso en su celular porque también terminó un lavado propio.

Para justificar por qué el aparato funcionaba a altas horas de la madrugada, Federico Bal intentó desligarse del hecho puntual con un dato no revelado hasta ahora. "Lo que yo no le dije es que iba a hacer una joda con muchos amigos. Lavé sábanas, pero no eran mías. Eso fue lo peor de todo", aseguró en vivo, sosteniendo que la ropa limpia pertenecía a un asistente a su fiesta.

A pesar de buscar despejar la duda sobre esa jornada específica, admitió haber actuado mal durante su noviazgo. La integrante del panel Noelia Custodio ironizó ante la explicación diciendo "Estaba siendo infiel, pero no fue con esas sábanas", lo que provocó el asentimiento inmediato del protagonista, dejando claro que aunque engañó a Sofía Aldrey, aquel lavado no fue la prueba final de la traición.