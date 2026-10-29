Gemma Álvarez hubiera cumplido 35 años este jueves 29 de octubre. En la plaza San Cayetano, de Chimbas, su familia conmemoró la fecha con una torta, velas y un video sobre su vida, en un encuentro que reunió a amigos, vecinos y organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. A casi tres meses de su femicidio, el cumpleaños se transformó en un homenaje para mantener presentes sus recuerdos y renovar el pedido de justicia.

La convocatoria, bajo la consigna “Gemma siempre presente”, buscó celebrar quién fue ella y acompañar a su madre, Griselda Álvarez, y a sus seres queridos.

“La idea es hacer una celebración simbólica”, declaró a DIARIO HUARPE la madre de Gemma, quien agradeció la presencia de quienes se acercaron.

Un video para conocer a Gemma más allá del femicidio

Uno de los momentos del encuentro fue la proyección de un video elaborado por familiares para reconstruir su historia. Griselda explicó que también lo pensaron para quienes nunca habían conocido a su hija y querían descubrir cómo era.

“Ella ayudaba mucho a las personas, era una persona llena de luz”, expresó. Recordó además que Gemma tenía proyectos, buscaba superarse y acompañaba cada logro de su familia.

Para su madre, uno de los recuerdos más preciados quedó en los mensajes que intercambiaban y en el día en que Gemma la acompañó al recibirse de licenciada en Enfermería. “Mi hija siempre me decía que me amaba. Me mandaba mensajes todo el tiempo, me escribía cosas bonitas”, contó.

La alegría que dejó entre los suyos

Mariela, tía de Gemma, se acercó a la plaza para acompañar a sus familiares en una fecha especialmente difícil.

“Estamos acá por el dolor que sentimos por ella, porque nos falta ella, porque ha quedado una familia destruida”, sostuvo.

Otra de sus tías recordó que, cuando había una reunión familiar, Gemma era de las primeras en involucrarse en los preparativos. La describió como una persona alegre, capaz de contagiar entusiasmo a quienes la rodeaban.

Romina Castro, presidenta del Movimiento de Mujeres en San Juan, contó que la organización no conoció personalmente a Gemma, pero construyó un vínculo cercano con su madre, su hermana y sus primas después del crimen. Fueron ellas, explicó, quienes acudieron al movimiento para organizar una de las primeras marchas.

“Era sorora, se sumaba a las marchas y a las consignas que pedimos todas las mujeres para que se termine la violencia”, destacó Castro sobre el compromiso que Gemma había tenido con estas causas.

El acompañamiento y el pedido de justicia

Griselda agradeció el apoyo de organizaciones, otras madres atravesadas por pérdidas violentas y profesionales que acompañan a su familia. También habló del cuidado de su nieta, hija de Gemma, y de las dificultades que siguen enfrentando después del femicidio.

“No ha sido fácil hablarle con la verdad a la nena”, relató. La madre explicó que el acompañamiento psicológico resultó fundamental y que aún espera una resolución sobre la tenencia de su nieta.

El reclamo judicial también tuvo su lugar. Por el asesinato de Gemma, ocurrido el 30 de julio, su expareja Matías Exequiel Marín permanece imputado y detenido con prisión preventiva, sin condena hasta el momento.

“Hay que pedir justicia para que todo esto se haga lo más rápido posible, porque esperar un año es un montón”, reclamó Griselda. Mariela también pidió una respuesta urgente, especialmente por las necesidades de la hija de Gemma.

Castro señaló que las organizaciones continuarán acompañando el caso y promoviendo la concientización sobre distintas formas de violencia, no solo la física. La torta, las velas y los recuerdos compartidos marcaron así un cumpleaños atravesado por la ausencia, pero también por la decisión de la familia de seguir pronunciando el nombre de Gemma y exigir justicia.