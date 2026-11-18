La aerolínea española Plus Ultra anunció la suspensión indefinida de sus vuelos hacia la Argentina a partir de este martes, a tan solo cinco meses de haber inaugurado la ruta que unía Madrid con Buenos Aires. La decisión se da en el marco de un profundo proceso de reestructuración y de falta de liquidez que atraviesa la compañía.

“Esta medida responde al complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible”, justificó la empresa a través de un comunicado oficial.

Según detallaron, las pérdidas acumuladas entre febrero y agosto treparon a 31 millones de euros, impulsadas principalmente por el desvío en el presupuesto de combustible: tenían estimado gastar 69 millones y terminaron destinando 105 millones debido a la suba de precios.

La ruta había sido lanzada el pasado 21 de junio con dos frecuencias semanales —que luego treparon a cinco y volvieron a recortarse en octubre— y se complementaba con un ajuste estructural más amplio que incluyó la apertura de un procedimiento de retiros voluntarios para sus 679 trabajadores en la base de Madrid.

Qué pasará con los pasajeros afectados

Frente a la cancelación de los vuelos con fecha prevista de acá al 15 de diciembre, la aerolínea informó los pasos a seguir para los usuarios que ya habían adquirido sus pasajes:

La aerolínea recién dejó de vender pasajes para esta ruta la semana pasada, por lo que hay quienes compraron los boletos con anterioridad a esa decisión y tenían fecha de vuelo de acá al 15 de diciembre. Para esos casos advirtieron que “recibirán una notificación de la cancelación por correo electrónico”.

Por otro lado, informaron que “las gestiones relativas a las compras realizadas a través de agencias de viajes se canalizarán por la agencia emisora”, mientras que las compras realizadas en el sitio web oficial se deberán gestionar a través del portal de reclamos.