A cuánto revenden las entradas para la despedida de Messi la mamá y la hermana de Yanina Latorre

Un sacudón mediático salpica a la familia de Yanina Latorre, luego de que salieran a la luz pruebas sobre la comercialización ilegal de tickets para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. La controversia ubica en el centro de las miradas a Dora Caamaño, madre de la panelista, y a su hermana Maite Arruza, expuestas en plataformas digitales por comercializar ubicaciones en el estadio Monumental por cifras exorbitantes.

El conflicto escaló cuando la comunicadora Natali Rodríguez difundió grabaciones que exponen negociaciones por lugares en la tribuna Sívori alta a un monto de $700000. Frente al revuelo provocado, Dora Caamaño reaccionó justificando la transacción al declarar que "querida esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para la gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas".

La tensión aumentó al sumarse la intervención de la periodista Fernanda Iglesias, quien publicó material que muestra a Maite Arruza pidiendo $650000 por una entrada, un número que supera por $560000 la tarifa original de expendio oficial. Asimismo se señaló la participación de otros nombres públicos como el Chapu Martínez, Martina García y el hermano del tenista Diego Schwartzman.