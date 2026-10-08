Un nuevo video permitió conocer los momentos de tensión que se vivieron después del choque ocurrido en Punta Lara, donde murió Tadeo, un bebé de apenas 10 días. En las imágenes se observa cómo varias personas rodearon al conductor de la Ford EcoSport involucrada en el accidente y lo increparon mientras permanecía dentro del vehículo.

“¿A cuánto venías?”, se escucha decir a uno de los presentes mientras otros golpeaban la carrocería de la camioneta. En medio de la conmoción, otra persona expresó “hay un bebé muerto”. El video fue registrado después del impacto ocurrido sobre la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108.

Cómo ocurrió el choque

El accidente se produjo el domingo por la noche. Según las primeras reconstrucciones, una Ford EcoSport impactó desde atrás contra una Fiat Fiorino en la que viajaban una mujer junto a sus dos hijos, una nena de 3 años y Tadeo, de 10 días.

Como consecuencia del impacto, el bebé salió despedido del vehículo. Primero fue trasladado al Hospital Cestino de Ensenada y posteriormente derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

La hermana de Tadeo también sufrió traumatismos y permaneció internada hasta que recibió el alta médica. Otros ocupantes de los vehículos involucrados fueron asistidos por las lesiones sufridas.

La Justicia busca reconstruir el accidente

El conductor de la EcoSport fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años. Después del accidente permaneció demorado durante algunas horas y luego recuperó la libertad.

La causa quedó en manos de la UFI N.º 10 de La Plata, que investiga el hecho bajo la figura de homicidio culposo y lesiones culposas. Los investigadores analizan las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo de Ensenada, además de las pericias sobre los vehículos y los testimonios de quienes estuvieron en el lugar.

Hasta el momento, las causas concretas del impacto y la velocidad a la que circulaban los vehículos no fueron establecidas oficialmente. La investigación deberá determinar cómo se produjo la colisión y las responsabilidades correspondientes.

La familia busca testigos

Mientras avanza la investigación, la familia de Tadeo inició una búsqueda de testigos que puedan aportar información sobre el accidente.

También solicitaron registros de cámaras de seguridad privadas, imágenes tomadas desde otros vehículos y videos de teléfonos celulares que permitan reconstruir los instantes previos y posteriores al choque.

El nuevo video se suma así al material que ya está en manos de los investigadores y que podría ayudar a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.