A días de casarse, se filtró una foto super íntima de Esteban Lamothe

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto están a punto de dar el sí ante el altar y el festejo previo generó un enorme revuelo en las redes sociales. El reconocido actor celebró su despedida de soltero junto a sus amigos más íntimos y decidió compartir varias postales del encuentro a través de sus historias de Instagram.

La jornada comenzó con una reunión al aire libre donde el grupo de allegados se reunió para disfrutar de un tradicional asado. Adiós soltería escribió Esteban Lamothe sobre la primera imagen capturada durante el evento en la que se podía apreciar a todos los invitados mientras preparaban la comida para la ocasión.

Sin embargo la publicación que desató todo tipo de comentarios fue una toma de espaldas al borde de la censura absoluta. En dicha foto el artista aparecía con el pantalón totalmente bajo dejando sus glúteos al descubierto mientras se leía la provocadora frase Ese culit... pide arroba colocada por uno de los asistentes.

Las imágenes viralizadas no pasaron inadvertidas entre sus seguidoras quienes reaccionaron masivamente en las redes sociales. No te cases mi amor le escribió una usuaria mientras que otras bromearon con frases como Hoy estoy de luto además de mensajes cariñosos como Sos hermoso Te amo y la infaltable declaración Yo me opongo.

La historia de amor entre la pareja nació durante las grabaciones de la exitosa serie Envidiosa donde compartieron set de filmación. Desde aquel momento ambos construyeron un noviazgo consolidado que en pocos días tendrá su esperado broche de oro con la celebración oficial de su matrimonio.