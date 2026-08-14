La oposición en la Cámara de Diputados de San Juan cuestionó los plazos establecidos para tratar el próximo miércoles los convenios con Vicuña y Vialidad Nacional y aseguró que todavía no tiene una definición sobre cómo votará ambos proyectos.

Las críticas surgieron luego de la reunión de comisión ampliada que mantuvieron este viernes los legisladores con funcionarios del Ejecutivo provincial. Desde el bloque opositor señalaron que las explicaciones brindadas no fueron suficientes y reclamaron contar con documentación técnica antes de avanzar con la ratificación de los acuerdos.

El diputado Mario Herrero puso el foco en la documentación vinculada con las declaraciones de impacto ambiental (DIA) mencionadas en el convenio con Vicuña. Según explicó, durante el encuentro preguntó por las distintas actualizaciones de la DIA y recordó que había solicitado formalmente esa información en julio de 2025.

“¿Cómo vamos a estudiar en pocos días, a las apuradas, un convenio de esta envergadura en donde no sabemos si realmente hay un beneficio o hay un perjuicio para la provincia si no tenemos la documentación de base?”, cuestionó.

Herrero sostuvo que el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, señaló durante la reunión que la documentación podía ser solicitada por cualquier ciudadano. Sin embargo, el legislador aseguró que él mismo había presentado un pedido formal como diputado y que no había recibido respuesta.

“Evidentemente lo que se quiere es que a ojos cerrados levantemos la mano y aprobemos algo que nosotros insistimos en que queremos estudiar”, afirmó.

La oposición aún no definió su voto

El legislador remarcó que la oposición todavía no adoptó una postura definitiva frente al acuerdo con Vicuña y sostuvo que buscarán reunir la mayor cantidad de información posible antes de la sesión especial.

Herrero también cuestionó que la Cámara no tenga margen para modificar el contenido de los convenios, ya que, según explicó, constitucionalmente los legisladores deben aprobarlos o rechazarlos. “Procuramos tener toda la información posible para que la decisión sea responsable”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la fecha prevista para la sesión especial no resulta suficiente y cuestionó el tratamiento acelerado de los proyectos.

Críticas al convenio por las rutas nacionales

Respecto del acuerdo con Vialidad Nacional, Herrero sostuvo que el convenio no implica directamente la transferencia de fondos para ejecutar obras, sino que establece que la Provincia asumirá durante 20 años el mantenimiento y reparación de determinadas rutas nacionales.

El diputado cuestionó que los trabajos sean financiados por San Juan y que el convenio no contemple la posibilidad de reclamar posteriormente a la Nación la restitución de esos recursos.

“Se obliga a la provincia a hacer gastos que no le corresponden y se inhibe de pedir la restitución después”, afirmó.

Herrero recordó además que en gestiones anteriores la Provincia ejecutó obras correspondientes a rutas nacionales con recursos propios bajo compromisos de restitución por parte de la Nación.

Para el legislador, el esquema actual debe ser analizado teniendo en cuenta que San Juan también tiene otras obligaciones presupuestarias y servicios que atender.

Quiroga Moyano también cuestionó la falta de modificaciones

El diputado Quiroga Moyano coincidió en que el principal inconveniente está relacionado con la imposibilidad de modificar los acuerdos. Aseguró que durante la reunión los legisladores escucharon las explicaciones de los funcionarios, pero que no pudieron intervenir sobre el contenido de los convenios.

“Cuando uno llega a un proyecto de este tipo en donde no se aceptan modificaciones, es muy difícil poder dialogar. Es imposible poder opinar en ese momento”, sostuvo.

El legislador aclaró que la oposición no está en contra de la obra pública, pero cuestionó algunos de los condicionamientos establecidos en el acuerdo con Vicuña.

En cuanto al convenio por las rutas nacionales, sostuvo que la Provincia asumiría nuevas responsabilidades mientras existen sectores de San Juan que requieren atención en materia de servicios.

Quiroga Moyano mencionó particularmente problemas relacionados con el servicio de agua potable y los costos de la energía eléctrica y consideró que el Gobierno provincial debería priorizar esas demandas antes de asumir obligaciones que corresponden a la Nación.

El interbloque definirá su postura el martes

Los legisladores opositores anticiparon que continuarán analizando los convenios durante los próximos días. Quiroga Moyano señaló que el interbloque se reunirá el martes, en la jornada previa a la sesión especial prevista para el miércoles.

Hasta el momento, la oposición no confirmó cómo votará ninguno de los dos acuerdos. La definición quedará sujeta al análisis de la documentación y a las conversaciones que mantengan los distintos sectores políticos antes del tratamiento en el recinto.