A diferencia de Tini, la mamá de Lali Espósito contó cómo manejan la plata

La revelación sobre la auditoría contable que mandó a realizar Tini Stoessel sobre su patrimonio, motivada por la desconfianza hacia su padre Alejandro Stoessel, abrió el debate público sobre la gestión de los recursos económicos de las jóvenes estrellas que comenzaron a facturar siendo menores de edad. En este contexto de repercusión mediática, Majo Riera describió la metodología de trabajo aplicada a las finanzas de su hija, Lali Espósito, para garantizar absoluta transparencia y orden en sus bienes.

Al ser consultada sobre la transición y el traspaso de fondos cuando la artista alcanzó la mayoría de edad, la madre de la cantante aclaró de manera contundente la organización profesional que las asiste. Según precisó Riera, "Lo primero que quiero decir es que Lali, desde el minuto cero, tiene un estudio que se ocupa de todo esto".

Asimismo, la representante profundizó en los límites de sus propias funciones y en la delegación de responsabilidades a especialistas calificados. En ese sentido, afirmó que "Eso más allá de mí. Yo no soy la única persona responsable porque no sé de finanzas, no sé de inversiones. Tenemos un estudio con el que Lali trabaja desde los 17 años, la misma gente que cuida sus finanzas".

La estructura organizativa fue diseñada de manera tal que exista un riguroso control ajeno a los intereses puramente familiares. Riera se desempeña como intermediaria en las actividades de su hija, pero bajo un estricto esquema de fiscalización contable. Sobre este punto, remarcó que "Yo soy su representante en determinadas cuestiones en las que ella no puede estar. Pero hay un auditor manejando todo eso desde el minuto cero. Yo no hago lo que quiero, y eso está puesto porque yo decidí que así fuera".

Este método administrativo rigió el desarrollo de la carrera de la cantante desde sus primeros pasos profesionales. La madre de la artista explicó que el dinero nunca representó un conflicto interno, incluso cuando su hija era menor y carecía de conocimientos técnicos sobre sus ganancias. Al respecto, subrayó que "Lo de la plata nunca fue un tema porque desde que ella empezó, siendo menor de edad, a hacer facturas, hacerse monotributista siendo menor de edad, que en ese momento no le interesaba y no sabía cuáles eran sus ingresos".

Con el paso del tiempo, el control y el conocimiento de la cantante sobre su propio patrimonio se consolidaron de forma directa mediante informes regulares. En el cierre de su explicación, la madre de la intérprete detalló la dinámica de supervisión constante y el estatus legal de los fondos. En esa línea, puntualizó que "cuando se fue haciendo más grande, tenemos reuniones mensuales donde se muestra su estado financiero. Ella sabe que se pagó tanto de impuesto, con esto se hace esto, con esto se hace lo otro…Por supuesto que sus cuentas están a nombre de ella, tiene que ser así".