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A divertirse y aprender con los títeres de David Gardiol
POR REDACCIÓN
El Ciclo de Artes Escénicas del Chalet Cantoni Casa Cultural presentará la obra de títeres “Universo de Cerebros” una propuesta pensada para entretener y concientizar sobre la importancia de los hábitos saludables desde la infancia.
La historia sigue a Robbie, un joven cerebro que, en su primer día de escuela, conoce al Dr. Cere Brón, quien lo guía en el aprendizaje de prácticas fundamentales para cuidar su salud a lo largo de toda la vida. A través del humor, la creatividad y el lenguaje de los títeres, la obra invita a reflexionar sobre el bienestar de una manera didáctica y entretenida. Destinada a niños de entre 4 y 12 años, y familias, la puesta combina el trabajo artístico con el asesoramiento científico de especialistas en neurociencias.
La función se llevará a cabo el martes 14 de julio, a las 16 horas, en el Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en avenida (Libertador 3339 oeste). La entrada es libre y gratuita.
El espectáculo cuenta con la actuación del titiritero David Gardiol, con guion de Edita Sigalat y David Gardiol, dirección artística de Edita Sigalat y el asesoramiento de las neurocientíficas Laura Noguera, Luciana Vita y Mariana Zanino. La escenografía fue realizada por Jorge Moreno, el diseño gráfico por Héctor González y la grabación y edición de sonido estuvo a cargo de Yorker.
"Universo de Cerebros" es una oportunidad para disfrutar en familia de una propuesta cultural que combina entretenimiento, aprendizaje y promoción de hábitos saludables en el marco de las actividades programadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, para las vacaciones en San Juan.