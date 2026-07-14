El Ciclo de Artes Escénicas del Chalet Cantoni Casa Cultural presentará la obra de títeres “Universo de Cerebros” una propuesta pensada para entretener y concientizar sobre la importancia de los hábitos saludables desde la infancia.

La historia sigue a Robbie, un joven cerebro que, en su primer día de escuela, conoce al Dr. Cere Brón, quien lo guía en el aprendizaje de prácticas fundamentales para cuidar su salud a lo largo de toda la vida. A través del humor, la creatividad y el lenguaje de los títeres, la obra invita a reflexionar sobre el bienestar de una manera didáctica y entretenida. Destinada a niños de entre 4 y 12 años, y familias, la puesta combina el trabajo artístico con el asesoramiento científico de especialistas en neurociencias.

La función se llevará a cabo el martes 14 de julio, a las 16 horas, en el Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en avenida (Libertador 3339 oeste). La entrada es libre y gratuita.

El espectáculo cuenta con la actuación del titiritero David Gardiol, con guion de Edita Sigalat y David Gardiol, dirección artística de Edita Sigalat y el asesoramiento de las neurocientíficas Laura Noguera, Luciana Vita y Mariana Zanino. La escenografía fue realizada por Jorge Moreno, el diseño gráfico por Héctor González y la grabación y edición de sonido estuvo a cargo de Yorker.

"Universo de Cerebros" es una oportunidad para disfrutar en familia de una propuesta cultural que combina entretenimiento, aprendizaje y promoción de hábitos saludables en el marco de las actividades programadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, para las vacaciones en San Juan.