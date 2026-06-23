A dónde se ocultaba Jesica Cirio tras el escándalo de los dólares

Comenzó a esclarecerse el panorama judicial y personal de Jesica Cirio tras los allanamientos efectuados en sus viviendas de Palermo y Nordelta. Los operativos se dieron en el marco de una investigación iniciada por videos filtrados donde se observaba dinero en efectivo. Ante la ausencia de la conductora en sus domicilios, surgieron diversas especulaciones, pero su representante legal, Claudio Cafarello, aclaró que "Hubo algunas confusiones porque Jésica no estaba en su domicilio de Palermo durante el allanamiento. Ella estaba durmiendo en la casa de su pareja".

El abogado se presentó ante la justicia para hacer entrega de un elemento fundamental para el avance de la causa. Según explicó el letrado, "Además, hoy entregué el teléfono y quiero destacar el procedimiento que se hizo, que fue muy formal y riguroso. Se labró un acta y quedó en cadena de custodia, fue todo muy estricto para resguardar la prueba". Con esta acción, la defensa busca demostrar voluntad de colaboración frente a los requerimientos del juzgado.

Cafarello reiteró las circunstancias por las cuales la modelo no fue localizada inicialmente en el departamento que ocupa actualmente. El abogado manifestó que "Jésica no estaba en su domicilio de Palermo durante el allanamiento porque se fue a dormir a la casa de su pareja. Hoy entregué el teléfono, se labró un acta y quedó en cadena de custodia para una investigación". Respecto a la información contenida en el dispositivo móvil, el profesional señaló que "Nosotros aportamos el celular que ahora será sometido a una pericia. Habrá un análisis y se determinará todo lo que la Justicia requiera".

Sobre el presente emocional de la involucrada, su abogado puntualizó que "Ella está embarazada, en un momento sensible lógicamente". En paralelo a estos hechos, se conoció el destino de una denuncia por extorsión que la modelo había radicado hace aproximadamente un año y medio ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 58. En relación a ese expediente, Mercedes Ninci informó que la causa "Acaba de ser archivada por inexistencia de delito", según se detalló este 23 de junio.