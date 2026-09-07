A poco más de dos meses de la muerte de Ernestina Pais, la Justicia dio por finalizada la investigación y confirmó la principal hipótesis que se manejaba desde el comienzo: la periodista y conductora murió como consecuencia de un accidente ferroviario y no hubo intervención de terceros.

La decisión fue tomada por la fiscal de San Isidro Carolina Asprella, luego de recibir el resultado de la pericia accidentológica realizada sobre el Honda City que conducía Pais cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa.

El estudio era una de las últimas medidas pendientes y buscaba determinar si el vehículo había sufrido algún desperfecto mecánico que pudiera explicar lo ocurrido. Sin embargo, los especialistas descartaron fallas técnicas y tampoco encontraron elementos que indicaran la participación de otra persona.

De esta manera, la pericia se sumó a las imágenes de las cámaras de seguridad, la autopsia, los análisis toxicológicos y el relevamiento planimétrico para respaldar la hipótesis de que se trató de un accidente.

El hecho ocurrió el 26 de junio, alrededor de las 19.25, en el paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Pais circulaba en su Honda City cuando intentó atravesar las vías mientras las barreras estaban bajas.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad municipal. En las imágenes se observa el descenso de las barreras y cómo, previamente, otro vehículo atraviesa el cruce en infracción. Posteriormente, el automóvil conducido por Pais ingresó en diagonal a las vías y fue impactado sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa.

A raíz de la violencia del choque, la periodista murió en el lugar.

Qué habían determinado la autopsia y los análisis toxicológicos

La autopsia estableció que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave provocado por el impacto. Además, sufrió lesiones internas, entre ellas una laceración hepática y una contusión en el bazo.

Como parte de la investigación también se realizaron estudios toxicológicos sobre muestras de sangre y orina. Los resultados descartaron la presencia de alcohol y drogas en el organismo de la conductora al momento del accidente.

Con la incorporación de la pericia accidentológica, que descartó desperfectos en el vehículo y la participación de terceros, la Fiscalía consideró esclarecidas las circunstancias de la muerte y dispuso el cierre de la causa.