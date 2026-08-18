Desde que se supo de la detención del exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo por ser imputado en el acto intelectual de atentar contra la vida de su ex-pareja Nadia Beller en Bolivia, se abrió una caja de pandora con efectos y consecuencias inesperadas.

Desde la internación donde es atendida, la víctima Nadia Beller responsabilizó a Fernando Cerimedo por el ataque a tiros que sufrió en Bolivia. Afirmó estar embarazada del exasesor y denunció filtraciones de audios vinculados a la causa Andis en Argentina.

La mujer recibió cuatro disparos y se encuentra en terapia intensiva. A través de un conctaco con Radio Rivadavia de Buenos Aires, la mujer reveló que Cerimedo era su amante y la mandó a matar porque ella iba a denunciarlo por agresiones.

Al ser consultada sobre por qué cree que fue el ex asesor de Javier Milei quien envió a los sicarios, la mujer respondió: "Porque él sabe que yo conozco muchas cosas y porque yo le dije que iba a denunciar las agresiones".

La mujer aseguró que Cerimedo y su esposa Natalia Basil filtraron los audios que derivaron en la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y también lo acusó de "lavar dinero" en Bolivia.

"Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado", subrayó.

Revelaciones

Beller Delgado dialogó con Rivadavia mientras continúa internada en terapia intensiva tras los cuatro disparos que recibió en la puerta de un hotel en Santa Cruz, Bolivia.

En la entrevista, contó que cuando lo conoció ella sabía que él "era casado", pero que le dijo que "estaba separado de su esposa (Natalia Basil) porque ella lo había engañado cuando estaba embarazada de su segundo hijo y el niño no era de él".

"Teníamos una relación buena, él me contaba absolutamente todo. En abril yo le descubro mensajes románticos con la madre de sus hijos. Él siempre me dijo que no había visto la necesidad de divorciarse, pero que ahora que estaba conmigo lo iba a hacer. Me dijo que nunca la tocó, pero que fingió enamorarla para que ella no viniera a Bolivia", relató Beller Delgado.

Subrayó que después de ese episodio, ella empezó a reclamarle "muchas cosas, sobre el tema de ella (la espoda) y de Andis".

Cerimedo imputado por intento de femicidio a Nadia Beller.

"Él me cuenta muchas cosas, como que ellos sí filtraron los audios, porque yo le dije ´Es una corrupta´ y dice: "No, que va a ser ella corrupta si ella fue la que filtró los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei´. Él sabe que yo eso lo tengo grabado", resaltó.

Beller Delgado también detalló que tiempo después descubrió otra infidelidad de parte de Cerimedo y afirmó que él la golpeó cuando fue a confrontarlo por esa situación.

"Yo estoy segura de que ha sido él", enfatizó sobre la autoría intelectual de su ataque a tiros. "Cuando yo le dije que lo iba a denunciar, me pidió tiempo. Ahora entiendo que era tiempo para organizar y matarme", destacó.

Y agregó: "No me siento segura en mi país, estoy con la plena certeza de que va a mandar gente que termine de hacer lo que no hicieron. Me pusieron una sola policía mujer de escolta, no tengo seguridad".

Causa Judicial

La Fiscalía de Bolivia acusó a Fernando Cerimedo de tentativa de femicidio por el ataque a Nadia Beller el lunes por la noche y además comunicó que seguirá detenido debido a un posible riesgo de fuga.

El fiscal general Roger Mariaca aclaró que la responsabilidad por el intento de asesinato contra la abogada de 33 años no se limita solamente al exasesor del presidente Javier Milei, ya que según adelantó podría haber otros autores intelectuales detrás del atentado.



Ante este panorama, la Justicia del país andino intentará identificar a quienes planificaron el ataque y establecer una relación con los sicarios que le dispararon tres veces a la víctima.

El actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, pocas horas después del ataque. Una vez arrestado, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y quedó a disposición de la Justicia.

El ataque tuvo lugar el lunes por la noche cuando dos hombres vestidos como repartidores llegaron en una moto robada al hotel en el que Beller había sido citada para un supuesto compromiso laboral.

Uno de ellos abrió fuego mientras que los otros dos le robaron, uno la cartera y el otro el celular. Los tres se dieron a la fuga en otro vehículo.

A raíz de los tres disparos, Beller fue llevada de urgencia a un hospital de Santa Cruz, donde en diálogo con el medio boliviano DTV responsabilizó a Cerimedo por el ataque. “Él (Cerimedo) me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son”, afirmó y agregó: “Si no fingía estar muerta, me remataban”.

Repercusiones políticas

El ataque a la mujer desató un escándalo de proporciones políticas y judiciales que salpica directamente al presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira a nueve meses de su llegada al poder.

Su asesor personal, el estratega argentino Fernando Cerimedo, fue detenido este martes acusado de estar involucrado en un intento de femicidio contra su expareja, la abogada y activista Nadia Beller, en el marco de un ataque perpetrado por sicarios. Pese a la gravedad de la imputación y su arresto, el funcionario continúa formalmente en su cargo dentro de la estructura de la Casa Grande del Pueblo.

La detención de Cerimedo impacta de lleno en el entorno del mandatario del Partido Demócrata Cristiano, donde el estratega operaba como un actor central pero reservado. El analista político Adair Pinto señaló que, aunque Rara vez ofrecía conferencias de prensa, el actual vicepresidente Edmand Lara ya había denunciado públicamente que el Gobierno estaba conducido en la práctica por dos asesores argentinos cercanos al ecosistema del mandatario estadounidense Donald Trump y del presidente argentino Javier Milei, señalando a Cerimedo como la figura influyente detrás del sillón presidencial.

El episodio se suma a una serie de cuestionamientos por presunta corrupción que pesan sobre el entorno del Poder Ejecutivo en Santa Cruz y La Paz. La propia víctima del ataque, Nadia Beller, había liderado denuncias públicas contra la administración estatal, entre ellas el caso conocido como las "maletas de oro", relacionado con el hallazgo en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de 182,5 kilos de lingotes de oro con destino a Dubái, cargamento que la investigación vincula con altos mandos aduaneros y allegados a la familia presidencial.

Asimismo, Beller expuso maniobras irregulares en la distribución de combustible mediante el cobro de un boliviano por litro para otorgar cupos preferenciales a estaciones de servicio y grandes productores agrícolas.

El hecho se produce en un escenario de profunda tensión política y social en el país andino. La economía atraviesa semanas complejas tras una ola de protestas de 50 días consecutivos encabezada por la Central Obrera Boliviana y sectores campesinos en reclamo por el costo de vida y el desabastecimiento de diésel.

Aunque la conflictividad callejera se encuentra pausada por la vigencia de un Estado de excepción de 90 días decretado por la Presidencia, las organizaciones sindicales ya ratificaron que retomarán las movilizaciones apenas concluya la medida de emergencia para exigir la restitución de los subsidios a los carburantes.