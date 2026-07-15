A horas de la semifinal, Messi mostró la intimidad de la Selección

La expectativa por el cruce entre Argentina e Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo paraliza a los fanáticos, en un clima cargado de historia y emociones que trascienden lo estrictamente deportivo.

Frente a este escenario de alta tensión, el plantel conducido por Lionel Scaloni busca mantener la calma y el enfoque absoluto en el aspecto futbolístico, intensificando los trabajos tácticos y la preparación física para afrontar un compromiso que se prevé de enorme dificultad.

En medio de la concentración previa al duelo decisivo, los futbolistas también encontraron momentos para descomprimir la presión y fortalecer el plano grupal. Lionel Messi utilizó sus plataformas digitales para evidenciar la solidez del grupo y el gran ambiente que rodea a esta generación de futbolistas.

En las postales compartidas por el capitán, se observan sesiones de entrenamiento acompañadas de risas y gestos de complicidad entre los integrantes de la delegación. Para acompañar las imágenes, el futbolista sumó la frase "El último en Kansas City. Gracias por todo" en su publicación.

El plantel nacional completó su última práctica en Kansas el martes y, durante la noche de esa misma jornada, emprendió el traslado hacia Atlanta, donde se desarrollará el encuentro de este miércoles a partir de las 16 horas. El encargado de impartir justicia en el campo de juego será el árbitro estadounidense Ismail Elfath, quien controlará las acciones de un partido que determinará al rival de España en la gran final que se celebrará en Nueva York.