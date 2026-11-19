A horas de su estreno en Argentina, GTA VI alcanzó 99 puntos sobre 100 en Metacritic con las primeras reseñas de la prensa especializada. El juego de Rockstar Games igualó así la marca que The Legend of Zelda: Ocarina of Time consiguió en 1998. Además, llegará al jueves 19 de noviembre con ocho nominaciones a The Game Awards, incluida la de Juego del Año.

Pasaron 13 años desde la entrega anterior de Grand Theft Auto. Para los críticos que pudieron jugar esta nueva entrega en la previa, dos aspectos justifican la espera: la libertad para recorrer Vice City y la relación entre Jason Duval y Lucia Caminos, los protagonistas. En Argentina estará disponible desde la medianoche del jueves para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Qué vieron los críticos en el regreso a Vice City

IGN le dio un 10 sobre 10 y Eurogamer le otorgó cinco estrellas sobre cinco. Entre los aspectos más elogiados aparece Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida donde transcurre la historia. Allí está Vice City, la versión de Miami que los jugadores vuelven a recorrer en esta entrega.

The Guardian destacó que dos jugadores pueden vivir experiencias muy distintas en una misma ciudad según qué decidan hacer. Otras reseñas pusieron el acento en Jason y Lucia: en un juego conocido por lo que permite hacer en sus calles, la relación entre los dos personajes se ganó un lugar entre los mayores aciertos de la historia.

El realismo también abrió una discusión. The New York Times se preguntó cuánto espacio queda para el caos que distinguió a la saga si cada acción tiene consecuencias más visibles.

Por qué ya compite por el Juego del Año

Las candidaturas se anunciaron el martes 17, dos días antes del estreno argentino. El reglamento de The Game Awards permite que los jurados reciban copias anticipadas para evaluar los títulos. Este año podían competir los juegos que llegaran al público hasta el 20 de noviembre.

En la categoría principal, GTA VI se medirá con 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem y The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Las otras siete nominaciones abarcan dirección, narrativa, dirección de arte, música, diseño de audio, acción y aventura, e interpretación. La ceremonia será el 10 de diciembre en Los Ángeles.

Dónde se podrá jugar en San Juan

En San Juan, los jugadores tendrán una opción gratuita para probarlo desde el lanzamiento. La convocatoria en Plot Center, en la esquina de avenida Libertador y Caseros, comienza este miércoles 18 a las 23. El juego se habilitará a la medianoche y la propuesta para el público se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre.