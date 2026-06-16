A horas del partido, hinchas de Argentina y Argelia se pelearon en New York

El corazón de Manhattan se transformó en un escenario de conflicto durante la previa del debut mundialista. En pleno Times Square, grupos de simpatizantes argentinos y argelinos se enfrentaron con golpes de puño y patadas en una de las zonas más transitadas de Nueva York. Las imágenes, captadas por teléfonos celulares y viralizadas rápidamente, muestran corridas y agresiones físicas en un sector donde incluso había menores de edad intentando escapar del tumulto.

Los incidentes ocurrieron horas antes de que ambos seleccionados se enfrenten en el Arrowhead Stadium de Kansas City a las 22 por la primera fecha del Grupo J. Según los registros fílmicos, los agresores se arrojaron diversos elementos y utilizaron palos mientras los transeúntes intentaban intervenir para calmar la situación. Aunque no hay un reporte oficial sobre el origen de la gresca, se informó que la policía neoyorquina realizó detenciones tras enfrentamientos cuerpo a cuerpo iniciados por insultos y gestos obscenos.

Mientras la tensión se sentía en las calles neoyorquinas, los protagonistas deportivos mantenían un tono de alta competencia en la previa del duelo. El defensa argelino Rafik Belghali, de 24 años, minimizó el peso del rival al declarar que "Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro". El lateral del Hellas Verona añadió con firmeza que "Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido".

Por su parte, el entrenador Vladimir Petkovic buscó un equilibrio entre el reconocimiento y la ambición en su discurso ante la prensa. El técnico manifestó que "Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes". Además, Petkovic, quien lidera al equipo africano desde febrero de 2024, subrayó la mentalidad del grupo al afirmar que "Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados".

A pesar de la violencia registrada en el centro de Nueva York, miles de fanáticos argentinos se concentraron en Kansas City para realizar un banderazo masivo en apoyo al equipo nacional. El conjunto africano vuelve a soñar tras una larga espera de 12 años de ausencia y buscará competir ante el campeón vigente en una jornada marcada por estos episodios extradeportivos.