A la espera de la confirmación, preparan la Catedral para las víctimas en Valle Fértil

La Catedral de San Juan fue el lugar elegido por el Gobierno provincial para realizar el velatorio de las víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil, aunque la ceremonia todavía no está confirmada debido a que primero deberán completarse las autopsias ordenadas por la Justicia, el aval de los familiares y jefes de la Policía.

Según pudo confirmar DIARIO HUARPE a través de fuentes calificadas, desde el Ejecutivo provincial solicitaron que el principal templo de la provincia comience a preparar sus instalaciones para recibir la despedida de las víctimas. El pedido ya fue realizado y contempla utilizar la sala principal de la Catedral.

Sin embargo, las mismas fuentes aclararon que por estas horas existe absoluta cautela, ya que la realización del velatorio dependerá del avance de las actuaciones judiciales.

Es que los cuerpos, trasladados este jueves desde Valle Fértil por vía terrestre tras las tareas de rescate, deberán permanecer en la Morgue Judicial, donde se llevarán adelante las autopsias correspondientes, una medida dispuesta por la Justicia Federal que investiga las causas del accidente.

Recién una vez finalizados esos estudios y entregados los cuerpos a sus familias podrá definirse el cronograma de la ceremonia. Por ese motivo, todavía no fue confirmado el horario, la modalidad del homenaje ni tampoco si la despedida será para los cuatro sanjuaninos fallecidos o si incluirá a las siete víctimas del siniestro.

La tragedia aérea dejó un profundo impacto en toda la provincia. Entre los fallecidos se encuentran el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia. También perdieron la vida el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas nacionales Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Mientras tanto, el operativo institucional continúa coordinado entre el Gobierno provincial y la Justicia Federal, que mantiene bajo estrictos protocolos todas las actuaciones relacionadas con el accidente.

El gobernador Marcelo Orrego decretó tres días de duelo provincial, dispuso que las banderas permanezcan a media asta en los edificios públicos y suspendió los actos oficiales previstos por el Estado.

La Catedral aparece hoy como el escenario elegido para el último adiós, aunque la despedida definitiva aún deberá esperar la conclusión de las pericias forenses y la autorización judicial para la entrega de los cuerpos a sus familiares.