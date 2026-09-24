El Servicio Meteorológico Nacional elevó el nivel de advertencia y los sanjuaninos deben prepararse para una jornada muy complicada. Desde este mediodía, las ráfagas cálidas y secas comenzarán a sentirse con mucha fuerza en gran parte del territorio provincial. Las autoridades recomiendan precaución total al circular y evitar la exposición al aire libre durante las horas críticas del fenómeno.

Según los reportes oficiales, el temporal afectará principalmente a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y las zonas bajas de Pocito y Rivadavia. Las primeras brisas se percibirán a partir de las 11 de la mañana. Hacia el mediodía, la velocidad oscilará entre los 19 y 44 kilómetros por hora, complicando el tránsito habitual de los ciudadanos.

El momento de mayor peligrosidad ocurrirá durante el transcurso de la tarde. Entre las 16 y las 17 horas se espera el pico máximo del evento climático. "En las zonas alcanzadas por el alerta naranja el Zonda puede soplar con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que superarían los 90 km/h", explicaron desde el organismo nacional al justificar la alerta de este jueves. Este escenario traerá consigo un abrupto ascenso térmico, una humedad casi nula y una drástica reducción de la visibilidad.

Al llegar la noche, el clima comenzará a calmarse paulatinamente, aunque se mantendrán vientos residuales de hasta 38 kilómetros por hora. Ante este panorama adverso, la Universidad Nacional de San Juan decidió tomar medidas preventivas urgentes. Siguiendo las indicaciones de Protección Civil, la institución educativa determinó que todos sus institutos preuniversitarios dicten clases bajo la modalidad virtual para resguardar a toda su comunidad.