El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la provincia de San Juan debido a la inminente llegada del viento Zonda. Según el pronóstico oficial del organismo, el fenómeno comenzará a manifestarse con fuerza durante las primeras horas de la tarde en las zonas precordilleranas. Sin embargo, el momento de mayor intensidad en las zonas bajas y el Gran San Juan se espera hacia el final de la tarde y las primeras horas de la noche de este martes.

Los especialistas detallaron que el viento alcanzará velocidades constantes de entre 30 y 40 kilómetros por hora. Lo más peligroso serán las ráfagas asociadas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en los momentos críticos del evento meteorológico. Esta intensidad generará una notable reducción de la visibilidad en la vía pública debido al polvo en suspensión, por lo que las autoridades locales ya solicitaron extremar los cuidados al conducir.

El ingreso de las ráfagas provocará un marcado y repentino ascenso de la temperatura en todo el territorio provincial. Las estimaciones del SMN indican que el termómetro escalará rápidamente hasta rozar los 32 grados en horas de la tarde, generando un ambiente sumamente sofocante y seco. Esta combinación de factores climáticos incrementa de manera drástica el riesgo de incendios, especialmente en las áreas con abundante vegetación seca.

Los departamentos más afectados por el fenómeno serán Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum y Zonda, junto a los sectores de precordillera de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. El organismo técnico nacional advirtió que las condiciones de inestabilidad y ráfagas fuertes podrían replicarse también durante la jornada del miércoles. Ante este panorama complejo, la Dirección de Protección Civil recomendó a la población evitar encender fuego y asegurar elementos sueltos en techos.