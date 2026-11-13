El conflicto legal que enfrenta a Mauro Icardi, Wanda Nara, la China Suárez y Martín Migueles sumó un episodio de extrema gravedad tras las declaraciones de la abogada Lara Piro. Luego de que el delantero se presentara a declarar en la fiscalía de Tigre, su representante legal brindó una entrevista en el programa Intrusos de América para detallar los pormenores del expediente y exponer los fuertes cruces ocurridos en la denominada casa de los sueños en Nordelta.

Durante su intervención televisiva, Lara Piro apuntó directamente contra el accionar de los tribunales locales y denunció una supuesta parcialidad a favor de la empresaria mediática. "Hoy se apeló la perimetral en instancia penal, igualmente a mi entender es algo que tiene que terminar dirimiendo en instancia civil. Volver a jugar con la doble competencia no es sano para las nenas, el juez natural es Hagopian", sostuvo la letrada antes de asegurar que la jurisdicción de Tigre suele favorecer el juego de Wanda Nara.

Asimismo, la defensora del futbolista calificó como un exceso injustificado el despliegue de seguridad realizado durante el fin de semana en el barrio privado. "Lo que pasó este fin de semana fue una vergüenza judicial para todas las mujeres que son violentadas verdaderamente", afirmó con contundencia. Además, remarcó que el allanamiento con 20 policías demuestra un trato desigual porque la Justicia le tiene miedo a Wanda, calificando como un delirio de mal gusto el rumor de una posible detención del jugador.

Al reconstruir el origen de la disputa dentro de la propiedad de Nordelta, la abogada desmintió categóricamente cualquier episodio de maltrato físico hacia una de las hijas del matrimonio. "Lo que puedo decir es que Mauro no le pegó a la niña, que la niña es una chica de 11 años con una preadolescencia como todos los chicos, que quería estar con su noviecito y el padre le dijo que no", explicó Piro, defendiendo el derecho y el deber de los padres de establecer límites claros frente a la lucha de lealtades que atraviesan las menores.

En relación con la tecnología y las supuestas marcas físicas denunciadas por el entorno de la conductora, la letrada aportó datos contundentes sobre las pericias médicas y el testimonio de la menor. "Una nena que tiene 11 años no puede tener un celular con clave. Los padres tenemos el deber de ejercer un control parental... La propia nena reconoció frente a oficiales de la policía que había mentido para poder ir a la juntada", reveló Piro.

También aclaró que tres informes médicos descartaron lesiones recientes, confirmando que la marca en la rodilla es preexistente por una caída practicando equitación, y exigió una Cámara Gesell formal mientras recordaba otras denuncias falsas previas, como cuando acusaron al delantero de portar un arma mientras comía pizza solo en su casa antes de ser operado.

El momento más tenso de la entrevista llegó al relatar el violento enfrentamiento protagonizado por Martín Migueles, actual pareja de la empresaria, en la puerta del country frente a las hijas del futbolista. "Yo vi el video donde Migueles amenaza a Mauro, escuché a un hombre agresivo, intimó a Mauro diciéndole que le iba a romper la cara y lo peor es que lo dijo adelante de las nenas. Decir adelante de dos criaturas que le vas a desfigurar la cara al padre es violencia. Te confirmo que fue así, además lo desafía varias veces y lo invita a pelear", relató indignada la abogada sobre el material audiovisual de carácter mafioso e intimidatorio.

Frente a la gravedad de las imágenes registradas en el ingreso al barrio cerrado, la defensa del futbolista avanzó rápidamente con presentaciones judiciales en distintos fueros para proteger a las menores. "Hoy se hizo la denuncia en sede penal. En sede civil pedimos una restricción para Migueles con las nenas", confirmó Piro, recordando que el juez Hagopian había dictado anteriormente una medida similar contra la China Suárez por pedido de la conductora.

En esa línea, cuestionó duramente la actitud del empresario al invitar a pelear al jugador delante de las niñas y señaló que la madre deberá verlo lejos de sus hijas porque Martín Migueles no es una figura trascendental en sus vidas.

Finalmente, la abogada reflexionó sobre la falta de gratitud de la conductora hacia el padre de sus hijas, destacando que el futbolista mantuvo durante muchos años a hijos ajenos, y reveló graves agresiones verbales dirigidas hacia la actriz. "Con la China Suárez también hubo insultos y agresiones por parte de Wanda. Es muy soez todo, así que no lo puedo reproducir", concluyó Lara Piro, dejando al descubierto un nuevo frente de conflicto en esta batalla judicial y mediática.