A los 33 años, una famosa periodista de TN confirmó que está embarazada

La periodista Sofía Kolter y su pareja Guido Cardero serán padres por primera vez tras 16 años juntos. La integrante del equipo de TN sorprendió a todos sus compañeros al anunciar a los 33 años que se encuentra esperando una bebita. El anuncio generó una profunda alegría entre sus colegas y familiares luego de unos meses llenos de emociones.

El momento en que contó públicamente que iba a ser mamá lo hizo en la pantalla del canal junto a todo su equipo de trabajo. En esa emisión explicó el motivo de sus recientes ausencias y compartió la felicidad de su familia con la frase "Estoy embarazada de una bebita". En la misma presentación confirmó de manera transparente "Fueron unos tres meses movilizantes".

La comunicación oficial continuó en sus redes sociales donde la comunicadora subió una imagen con sus afectos. En su cuenta de Instagram compartió un carrusel de imágenes de sus días recientes rodeada de sus amigas y su pareja. Allí escribió "Estos últimos días vinieron con tanto amor que no puedo dejarlos olvidados en mi carrete" para mostrar su alegría.

Su núcleo familiar recibió la novedad con entusiasmo absoluto al tratarse de la primera nieta de la casa en mucho tiempo. Para cerrar el anuncio en internet la protagonista publicó un tierno video con una frase dedicada al futuro de su hogar. "16 años después, la primavera estalló en flores como nunca. Y trajo la más linda de todas" expresó la comunicadora.