A los 66 años, Oscar “Negro” Contrera volvió a subir a un podio internacional. El sanjuanino obtuvo el bronce en la maratón Máster de 42 kilómetros de los World Skate Games Asunción 2026, en Paraguay. Pero para él lo más valioso es el camino para conseguirla.

Este martes 20 de octubre, dos días después de competir, ya entrenaba a sus alumnos en el Parque de Rivadavia. “Siempre les digo a los chicos que el proceso para llegar a algo es lo más lindo. Está el entrenamiento, están las frustraciones. Uno pierde más de lo que gana, pero cuando gana, es enorme”, expresó a DIARIO HUARPE.

Una vida sobre ruedas

Contrera descubrió el patín a los 15 años. Creía que era tarde para comenzar hockey sobre patines, por lo que eligió el patín carrera. Apenas un año después fue doble campeón argentino juvenil en 3.000 y 5.000 metros. En 1986 inició su recorrido internacional y en 2007 comenzó a competir como Máster.

Fue bronce mundial en Barcelona 2019 y campeón del mundo en Argentina 2022. Además, cruzó cuatro veces la Cordillera de los Andes sobre patines. Hoy entrena entre una y dos horas diarias y combina patinaje, gimnasio y montañismo.

“Desde que uno se pone los patines, siente la adrenalina de andar cada vez más fuerte. El entrenamiento hace que te sientas cada vez mejor”, explicó. Para describir su motivación compara el deporte con alcanzar la cima de una montaña: “Todo ese proceso previo a lo que vos llegaste es lo que te motiva”.

La revancha de Asunción

El bronce tuvo un sabor especial. En el Mundial anterior, en Italia, sufrió una caída diez días antes de competir y llegó lesionado de un hombro. Aun así, completó la prueba, lejos del resultado que esperaba.

Esta vez cuidó la preparación, su estado físico y hasta los detalles de los patines y las ruedas. El 18 de octubre terminó tercero en su categoría de la maratón Máster y volvió a subir al podio mundial.

Los chicos, por encima de las medallas

En 2011 creó la Fundación Oscar “Negro” Contrera, desde donde impulsa carreras, viajes y formación de nuevos corredores. También ofrece clases gratuitas para niños y niñas.

“Yo siempre les digo que tienen que disfrutarlo, sentirse felices. Se caen, lloran, se sientan un ratito, se sacuden y siguen patinando. Es parte del proceso”, contó.

Cuando le preguntaron cómo quisiera ser recordado, no eligió sus títulos. “Cuando los chicos te abrazan y te besan, eso es más que un Mundial”, respondió. Y añadió: “Los chicos te llenan el corazón de alegría, de amor”.

A los 66 años no siente que deba ganar otro título para completar su carrera, pero tampoco piensa detenerse. “Quiero competir, quiero continuar el proceso en competiciones importantes”, sostuvo.

Después de más de cinco décadas sobre ruedas, Oscar “Negro” Contrera sigue pensando en la próxima carrera. Y mientras prepara nuevos desafíos, continúa enseñándoles a sus alumnos a disfrutar del mismo deporte que lo cautivó cuando tenía apenas 15 años.