El histórico dirigente político argentino falleció este sábado a los 76 años de edad tras una extensa e ininterrumpida trayectoria en el Estado. Sus familiares más cercanos confirmaron la triste y lamentable noticia mediante un emotivo comunicado difundido masivamente a través de las distintas redes sociales.

Su hija Inés despidió a su padre destacando sus profundas convicciones ideológicas y su enorme generosidad personal a lo largo de toda su vida. La mujer remarcó el enorme orgullo familiar por el legado humano y las grandes enseñanzas que dejó marcadas en todos aquellos que compartieron su camino.

El funcionario ocupó diversos cargos de enorme relevancia institucional durante las últimas cuatro décadas en la República Argentina. Fue electo diputado nacional por su espacio y también ofició como convencional constituyente durante la trascendental reforma de la Carta Magna en el año 1994.

Su rol más destacado a nivel nacional lo ejerció como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos durante el mandato presidencial de Néstor Kirchner. En su etapa más reciente, se desempeñó con marcado éxito como embajador argentino ante la República Oriental del Uruguay entre los años 2020 y 2023.

Fuerte conmoción en el arco político nacional

La noticia de su sorpresivo deceso generó una inmediata y profunda repercusión institucional dentro de todo el espectro político nacional. Diversos dirigentes de alto perfil utilizaron sus plataformas digitales para enviar sus sentidas condolencias a todo el entorno íntimo del dirigente fallecido.

El ex titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, lo definió públicamente como un inclaudicable defensor histórico de la causa justicialista. El actual diplomático Mariano Caucino sumó sus respetos recordando su valioso y constante aporte para la construcción de un partido mucho más democrático y moderno.

Una extensa trayectoria en la función pública

El histórico dirigente nació en la ciudad de Buenos Aires el 2 de agosto de 1950 y egresó del prestigioso Colegio Nacional con altas calificaciones. Posteriormente logró graduarse de forma exitosa como abogado en las aulas de la Universidad de Buenos Aires durante el turbulento contexto del año 1974.

Sus primeros pasos fuertes en la militancia orgánica del partido ocurrieron en plena oscuridad de la última y sangrienta dictadura militar argentina. En ese difícil período histórico asesoró directamente a Deolindo Bittel y redactó valiosos documentos denunciando las graves violaciones a los derechos humanos.

A lo largo de su prolífica carrera supo mantener vínculos muy fluidos y de enorme respeto con los distintos sectores internos del movimiento peronista. Fue designado como viceministro del Interior durante la gestión de Carlos Menem y luego encabezó la Secretaría de Seguridad Interior con Eduardo Duhalde en la presidencia.

En el año 2005 desembarcó formalmente en el Ministerio de Justicia impulsado por su probada capacidad de gestión gubernamental y su vínculo con Alberto Fernández. Durante esa vital etapa institucional en el Poder Ejecutivo acompañó activamente la histórica reapertura de los juicios por los graves delitos de lesa humanidad.

También impulsó la creación de una prestigiosa comisión de juristas notables orientada a lograr reformar integralmente el viejo Código Procesal Penal. A su vez respaldó de forma contundente la inédita autolimitación del Poder Ejecutivo Nacional para garantizar la designación transparente de los distintos magistrados.

Diplomacia activa, gestión y vida académica

Luego de su posterior salida del gabinete nacional fue propuesto formalmente como embajador oficial de la República Argentina ante la Santa Sede. El Vaticano decidió sorpresivamente no otorgar el plácet diplomático correspondiente amparándose estrictamente en su condición personal de hombre divorciado.

Tras soportar estoicamente ocho largos meses de espera infructuosa debió presentar la renuncia indeclinable a esa importante postulación internacional. Su gran revancha diplomática llegó varios años más tarde cuando fue designado representante oficial en el vecino país sudamericano para afianzar los fuertes lazos bilaterales.

Su fructífera trayectoria profesional también incluyó una innegable vocación docente fuertemente vinculada al ámbito educativo universitario nacional. Ejerció la titularidad académica de forma ininterrumpida en la Universidad de Buenos Aires y también dictó diversas clases magistrales en la reconocida Universidad del Salvador.

A esa destacada y extensa labor en las aulas universitarias le sumó la enriquecedora publicación de tres importantes libros de su propia y exclusiva autoría. Toda esta intensa actividad en la esfera pública fue combinada siempre con una profunda, irremplazable y constante dedicación al cuidado integral de todo su círculo familiar.