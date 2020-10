A los 77 años murió el actor Hugo Arana

El reconocido actor Hugo Arana murió este domingo luego de varios días de internación en un sanatorio en Colegiales tras un accidente doméstico. Además, en los últimos días, confirmaron que también había dado positivo en COVID-19.

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores. El reconocido intérprete tenía 77 años. “Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”, escribieron desde la entidad en sus cuentas de redes sociales.

Arana estaba internado desde hace unos días tras un accidente doméstico que sufrió a finales de septiembre. Estando en el centro de salud le diagnosticaron coronavirus. Hace unos días, en diálogo con Primicias Ya, el actor había contado que estaba asintomático.

Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/iMWmWVSEd0 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) October 11, 2020

“Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura”, había explicado el artista que el 23 de julio cumplió 77 años.

“Lo que más soporto es estar tirado en una cama esperando, pero nada más”, agregó en esa entrevista el actor que supo brillar en la comedia y en papeles más dramáticos.

En uno de sus últimos trabajos en el que participó fue una minificción de un hombre en un geriátrico en cuarentena. En el corto titulado ‘No te olvides de mi’, Arana y su colega Moro Anghileri interpretaron a un padre que está en un geriátrico y cumple 80 años.

Como no puede ir a verlo por el aislamiento, la hija de este hombre decide hacerle una videollamada aunque el hombre apenas la reconoce. Entre los dos se da una conmovedora y divertida charla. El video se viralizó de inmediato.

Trayectoria

En la pantalla grande Arana actuó en El santo de la espada (1970), La Tregua (1974) y El Soltero (1977), entre otros films. En 1972 alcanzó notoriedad actuando en un publicidad del vino Crespi.

En televisión actuó en Matrimonios y algo más, Buenos vecinos, Tiempo final, Resistiré, Los exitosos Pells, Cuéntame cómo pasó, Graduados y Para vestir santos, entre otras tantas ficciones.

Durante las primeras semanas de cuarentena, Arana fue convocado por Federico Fragola y Juan Baranchuk para formar parte del ciclo Historias virales, una serie de unitarios cortos.