El espectáculo argentino atraviesa una nueva jornada de dolor tras conocerse la muerte de María Rosa Fugazot, una de las actrices más queridas y respetadas de la cultura nacional. La artista falleció este domingo por la noche a los 83 años en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, poniendo fin a una trayectoria de casi siete décadas sobre los escenarios, la televisión y la música.

La noticia fue confirmada durante las primeras horas de este lunes. Según trascendió, el deceso ocurrió alrededor de las 21.41 en su departamento del barrio porteño de Palermo. Cuando el personal médico llegó al lugar, ya no fue posible asistirla.

Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, María Rosa Fugazot creció en un hogar profundamente ligado al espectáculo. Era hija de los artistas María Esther Gamas y Roberto Fugazot, una herencia que la acercó desde muy pequeña al mundo de las tablas. Sin embargo, construyó su carrera a fuerza de trabajo y perseverancia, consolidándose como una figura propia dentro de la escena artística argentina.

Debutó profesionalmente a los 15 años y desde entonces desarrolló una extensa carrera que abarcó teatro de revista, comedias, dramas, espectáculos musicales y televisión. A lo largo de las décadas logró mantenerse vigente gracias a una versatilidad que le permitió adaptarse a distintos géneros y generaciones de espectadores.

Además de su faceta actoral, tuvo una destacada participación en la música. Integró la orquesta de Eddie Pequenino y compartió experiencias artísticas con figuras internacionales como Frank Sinatra Jr. y la histórica formación de Tommy Dorsey.

Lejos de retirarse, Fugazot continuaba trabajando activamente. Hasta hace pocas semanas formaba parte del elenco de la obra "Viejas Chorras", que se presentaba en el Teatro Picadilly junto a Divina Gloria, Cristina Maresca y Cristina Tejedor. También había participado recientemente de la película "Putas", estrenada en 2025 y dirigida por Demian Alexander.

Quienes compartieron escenarios con ella destacan su profesionalismo, humildad y cercanía con el público. La actriz solía afirmar que el mayor reconocimiento de su carrera era el afecto de la gente. "El cariño de la gente es lo único que me voy a llevar cuando me vaya", había expresado en una de sus últimas entrevistas.

Su fallecimiento se produjo además en un momento especialmente doloroso para su entorno familiar. Semanas atrás había atravesado la pérdida de su hijo, el actor y director René Bertrand, una noticia que conmocionó al ambiente artístico argentino y de la que nunca logró recuperarse por completo.

Con su muerte se apaga una de las voces más representativas del teatro popular argentino. Sin embargo, su legado permanecerá en las innumerables obras, programas y espectáculos que marcaron la historia del entretenimiento nacional y en el recuerdo de generaciones de espectadores que la acompañaron a lo largo de su extensa carrera.