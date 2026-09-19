A meses de casarse, se reveló que De Paul le fue infiel a Tini con una famosa

La planificación del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul quedó envuelta en rumores e internas luego de que trascendieran detalles sobre las personas convocadas a la celebración. Durante la emisión de LAM en América TV se dio a conocer parte de la exclusiva nómina de asistentes, donde sobresalen figuras como Duki, Emilia Mernes, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Sin embargo, la marginación de Lizardo Ponce, allegado histórico de las cantantes, captó de inmediato la atención del conductor Ángel de Brito y su equipo.

El origen de la disputa estaría vinculado con informaciones difundidas en el pasado sobre el entorno de la pareja. Al referirse al motivo del distanciamiento y la posterior exclusión del influencer del evento, la periodista Pilar Smith transmitió la explicación entregada por una persona cercana: "El responsable de instalar que Rodrigo le fue infiel con Emilia fue Lizardo, por eso están enojados con él, eso dice una amiga".

A pesar de los roces generados por los trascendidos sobre un supuesto acercamiento entre el futbolista y Mernes, la situación dentro del grupo habría comenzado a encaminarse hacia una reconciliación. Smith detalló los datos provistos por el entorno directo de la artista y la situación de las invitaciones: "Me lo confirman allegados a Tini que, obviamente, me contaron que estaba enojada con el tema de la filtración de la invitación. Y también me dieron estos nombres y me dijeron que Lizardo Ponce no va y que va Emilia con Duki".

El escenario entre las partes involucradas muestra signos claros de haber dejado atrás los enfrentamientos previos. Al concluir su intervención en el ciclo televisivo, la panelista remarcó el estado actual del vínculo entre las intérpretes: "Ellas hablaron y se pidieron disculpas. Emilia sigue a Rodrigo y a Tini y De Paul a ella también. Tini a Emilia no la sigue, pero me dicen que es inminente que eso suceda. Está todo arreglado".