A.N.I.M.A.L. regresa a San Juan para celebrar los 30 años de "El Nuevo Camino del Hombre"

La mítica banda de heavy metal A.N.I.M.A.L. se presentará en San Juan el domingo 23 de agosto de 2026, en el marco de una celebración especial por el 30° aniversario de su emblemático álbum "El Nuevo Camino del Hombre". El show tendrá lugar en Mamadera, ubicado en Lateral de Circunvalación Norte 1959 Oeste, con un horario que se extenderá desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.

El grupo, considerado una de las agrupaciones más influyentes del metal argentino y latinoamericano, ofrecerá un concierto imperdible para los seguidores del género, donde interpretará el mencionado álbum de principio a fin, además de realizar un repaso por los grandes clásicos que marcaron su extensa trayectoria. A.N.I.M.A.L., liderado por el reconocido músico Andrés Giménez, ha dejado una huella imborrable en la escena del rock pesado con himnos como "Loco Pro", "Tonto" y "Poder Latino", que resuenan hasta hoy en las generaciones que crecieron con su música.

La jornada contará además con la participación de bandas invitadas de primer nivel que abrirán el evento y caldearán el ambiente para el plato fuerte de la noche. Subirán al escenario Amalgama, Borderline y Zonda, agrupaciones locales y regionales que aportarán su potencia y energía al encuentro metalero.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de la plataforma Alpogo.com, mientras que quienes prefieran adquirirlas de manera física podrán hacerlo en Pizzería Cabildo, ubicada en Misiones Norte 1041, Rivadavia, solicitándolas al teléfono 11-61868337.

El evento es producido por Clash Producciones y 2 Aliens Prod Rock, quienes trabajan para garantizar una experiencia de calidad tanto para los seguidores incondicionales de A.N.I.M.A.L. como para los amantes del metal en general. La cita es el domingo 23 de agosto, con apertura de puertas a las 17:00 horas, en Mamadera Bar, un espacio consolidado en la escena cultural sanjuanina que ha albergado numerosos conciertos de gran convocatoria.