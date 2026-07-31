A.N.I.M.A.L vuelve a San Juan para celebrar los 30 años de El Nuevo Camino del Hombre

Los seguidores del metal en San Juan tendrán una nueva cita con una de las bandas más emblemáticas del género en Argentina. A.N.I.M.A.L volverá a la provincia el próximo 23 de agosto con un show en Mamadera, donde celebrará el 30° aniversario de "El Nuevo Camino del Hombre", uno de los discos más representativos de su trayectoria.

El concierto forma parte de la gira conmemorativa dedicada al álbum lanzado en 1996, un trabajo que marcó un antes y un después en la historia del grupo y que consolidó a la banda como una de las principales referentes del metal latinoamericano.

Durante la presentación, el público podrá revivir gran parte del repertorio de ese disco, además de otros clásicos que han acompañado la carrera de A.N.I.M.A.L a lo largo de más de tres décadas.

Bandas locales abrirán la noche

La fecha contará con la participación de tres bandas soporte de la escena local: Amalgama, Borderline y Zonda, que serán las encargadas de abrir una velada dedicada al metal nacional.

La organización confirmó que el espectáculo será exclusivamente para mayores de 18 años.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma AlPogo.com con un valor de $35.000.