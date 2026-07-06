A nada de enfrentar a Egipto, Scaloni tiene tres grandes dudas en el equipo

Lionel Scaloni comenzó este domingo a definir la formación de la Selección argentina para el cruce de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto. El equipo nacional cambiará su concentración de Miami por la ciudad de Atlanta para disputar el encuentro el próximo martes a las 13 horas de nuestro país.

Tras el desgaste físico que significó el triunfo tres a dos sobre Cabo Verde durante 120 minutos de juego, el entrenador busca corregir varios aspectos del funcionamiento que "no lo dejaron conforme" según reconoció luego del partido. Por este motivo, el cuerpo técnico analiza realizar al menos una modificación por línea para refrescar al plantel y recuperar la solidez colectiva.

En la defensa, Nicolás Tagliafico podría volver a la titularidad. El defensor del Olympique de Lyon reemplazaría a Facundo Medina, quien ocupó el puesto durante su recuperación pero terminó acalambrado el último sábado.

En el mediocampo, el ingreso de Leandro Paredes es una posibilidad concreta debido a la buena imagen que dejó recientemente, lo que permitiría que Alexis Mac Allister retorne a su posición habitual. Thiago Almada aparece como el jugador con más chances de salir mientras que Nicolás González surge como otra alternativa para esa zona del campo.

La delantera mantiene la duda entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El atacante del Atlético de Madrid arrastraba una lesión de tobillo y poco ritmo de competencia, pero el rendimiento del Toro frente a Cabo Verde reabrió la pelea por acompañar a Lionel Messi en el frente de ataque.

La probable alineación para el martes incluye a Emiliano Martínez bajo los tres palos. La línea defensiva contaría con Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y la duda entre Tagliafico o Medina. El sector medio se completaría con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister y la opción de Paredes o González, mientras que Messi esperará por Álvarez o Martínez para conformar la dupla ofensiva.