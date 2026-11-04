En UPD Unidos por el Desafío no todo pasa por acertar una respuesta o sumar puntos. También hay lugar para el ingenio, las ocurrencias y las estrategias que aparecen fuera del tablero. En esta oportunidad, los estudiantes del Colegio Bernardo Houssay, de Capital, llegaron con chistes, adivinanzas y trabalenguas para ponerle una cuota extra de diversión a la competencia.

Las representantes del equipo azul, María Lima y Abril Arias, de 5° 1ª, contaron que esta vez se sentían más preparadas para afrontar el desafío. Incluso llegaron con una cábala particular: ambas lucieron el uniforme escolar, con camisa blanca y corbata verde. Pero la preparación no quedó ahí. También pensaron distintas ocurrencias para compartir y competir desde el humor, demostrando que la creatividad puede ser otra herramienta para enfrentar los nervios.

Los trabalenguas fueron los protagonistas de la jornada con María y Abril del equipo azul y Dylan y Diana del equipo naranja. FOTO HUARPE.

Del otro lado estuvo la Escuela de Nivel Secundario Los Berros, de Sarmiento. Dylan Ortiz y Diana Morales, integrantes del equipo naranja de 5° 1ª, llegaron con entusiasmo y algunas distracciones propias de esta etapa del año: mientras se preparaban para jugar, también tenían la cabeza puesta en las actividades de su promoción y el esperado encuentro de escuelas.

Los trabalenguas de los equipos: un recreo entre tanta competencia

Entre preguntas, puntajes y nervios, los equipos encontraron un momento para distenderse con dos clásicos de la lengua. El conjunto azul se animó al tradicional «Pablito clavó un clavito», mientras que el naranja eligió el desafío de «Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal». Dos trabalenguas conocidos que pusieron a prueba la rapidez y la pronunciación de los participantes, despertaron algunas sonrisas y lograron romper, aunque fuera por unos segundos, la tensión propia de la competencia.

Un duelo de preguntas, estrategia y mucha concentración

En el estudio de GRUPO HUARPE, ambos equipos tuvieron que demostrar sus conocimientos en distintos desafíos. La primera etapa comenzó con la ruleta, donde Los Berros tomó ventaja por 4 a 2. En el segundo bloque, los dos conjuntos sumaron seis puntos cada uno entre el verdadero o falso y unir conceptos, por lo que el marcador quedó 10 a 8 para los representantes de Sarmiento.

La definición llegó en el tercer bloque, con el Tutti Frutti y la lluvia de preguntas. Los Berros consiguió nueve puntos en el primer desafío, mientras que el Houssay sumó seis. Sin embargo, el equipo azul reaccionó en la última instancia y obtuvo 18 puntos frente a los 14 de sus rivales.

El esfuerzo de las representantes de Capital no alcanzó para revertir el resultado. Con un marcador final de 33 a 32, el equipo naranja se quedó con la victoria y avanzó a la tercera ronda de repechaje.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.