Este lunes se cumplen ocho años del debut de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina. El 7 de septiembre de 2018, una goleada por 3-0 ante Guatemala en Los Ángeles marcó el comienzo de un ciclo que luego se convertiría en el más exitoso de la Albiceleste.

Para recordar aquel comienzo, repasaron qué fue de la vida de los primeros 26 futbolistas convocados por el entrenador nacido en Pujato.

Los arqueros de aquella lista

Sergio Romero está retirado después de su paso por Argentinos Juniors. Con Scaloni solamente disputó dos amistosos y su última convocatoria fue en noviembre de 2018.

Gerónimo Rulli, en cambio, continuó formando parte del seleccionado y fue campeón del mundo en Qatar, además de campeón de América y de la Finalissima. Franco Armani también tuvo un papel importante durante los primeros años del ciclo y dejó la Selección después de la Copa América 2024.

Defensores y mediocampistas

Entre los defensores estuvieron Leonel Di Plácido, Fabricio Bustos, Renzo Saravia, Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Alan Franco, Walter Kannemann, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña.

Tagliafico fue uno de los grandes protagonistas del ciclo y acumuló 83 partidos con Argentina. Acuña, por su parte, disputó 62 encuentros con la Albiceleste. Pezzella también integró los planteles campeones de América y del mundo. (tycsports.com)

Entre los volantes aparecieron Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Franco Vázquez, Maximiliano Meza, Franco Cervi, Matías Vargas y Gonzalo Martínez.

Paredes y Lo Celso se convirtieron en piezas importantes de la Selección. El mediocampista de Boca llegó a disputar 84 partidos y fue campeón de América y del mundo. Lo Celso, por su parte, suma 68 encuentros con Argentina.

Los delanteros

La lista también incluyó a Cristian Pavón, Ángel Correa, Mauro Icardi, Giovanni Simeone y Paulo Dybala.

Correa formó parte del plantel campeón de América en 2021 y también estuvo en Qatar 2022. Icardi, en cambio, tuvo pocas oportunidades y su última convocatoria con Scaloni quedó lejos en el tiempo.

Dybala fue campeón del mundo en Qatar y convirtió en la Finalissima ante Italia. Simeone debutó con gol ante Guatemala y Pavón no volvió a ser convocado después de sus primeras participaciones con Scaloni.

De aquella primera lista a la actualidad

Ocho años después, el contraste entre aquellos primeros convocados es evidente. Algunos se transformaron en piezas fundamentales de la Selección que conquistó títulos, mientras que otros quedaron fuera de las siguientes convocatorias o incluso dejaron el fútbol profesional.

Aquel partido ante Guatemala, sin embargo, marcó el comienzo de un ciclo que cambió para siempre la historia reciente de la Selección Argentina.