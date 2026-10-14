A Pampita se le escapó un mensaje en Instagram y confirmó su casamiento

Carolina Ardohain y Martín Pepa estarían a punto de dar un paso crucial en su relación tras casi dos años de noviazgo. La noticia explotó cuando Barby Franco, amiga íntima de la modelo, aseguró al aire que la pareja se va a casar. Aunque luego intentó retractarse para no generar enojos, la frase dejó al descubierto el gran momento sentimental que vive la conductora con el reconocido polista.

La revelación surgió en medio de un debate televisivo cuando Barby Franco soltó una frase reveladora sobre la pareja de Carolina Ardohain y Martín Pepa. "Está re bien con Pepa. No la "chuceen". Se va a casar, va a tener…", lanzó al aire. Ante la reacción inmediata de Sabrina Rojas, quien advirtió que se le había escapado la información, la panelista abandonó unos minutos el estudio para bajar el tono del asunto.

Sin embargo, los indicios no terminaron en los comentarios de la panelista sobre Carolina Ardohain y Martín Pepa. El periodista Martín Salwe encontró una reciente publicación de la modelo en sus redes sociales tras realizar la peregrinación a Luján. El posteo cierra con la imagen de una novia y una frase que habla de recompensas, un guiño muy similar al que hizo dos años atrás cuando inició su camino junto a su actual suegra.

El avance en el vínculo de Carolina Ardohain y Martín Pepa se da luego de que la modelo asistiera a la despedida de Lionel Messi en el Monumental y realizara la tradicional caminata hacia la basílica. De esta manera, el gesto en sus plataformas digitales sumado a los dichos de su entorno más cercano alimentan cada vez más los rumores de un inminente paso por el registro civil de la reconocida figura.