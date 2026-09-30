El calor de los últimos días llevó a más personas a acercarse a los diques, especialmente al dique Punta Negra. Ante el inicio de la temporada de mayor actividad, desde este fin de semana. Gobierno confirmó que se comenzarán a delimitar los sectores donde estará permitido bañarse con condiciones de seguridad.

Así lo confirmó Eduardo Cerimedo, subsecretario de Alto Rendimiento, a DIARIO HUAPRE. Los lugares contemplados son dique Punta Negra, sectores del dique Ullum y Cuesta del Viento.

En los diques se colocarán zonas bolladas para marcar los sectores donde se garantizará la seguridad y habrá guardavidas apostados en esos espacios.

“Ya vamos a colocar las zonas bolladas para que la gente esté cuidada y apostar los guardavidas en esas zonas e indicar cuáles son las zonas seguras”, explicaron desde el área encargada del operativo.

Operativo de seguridad

La intención de las autoridades es que quienes concurran a los diques puedan identificar los sectores donde se puede ingresar al agua y contar con asistencia ante una emergencia.

Además, a partir del próximo fin de semana comenzarán a incorporarse los refuerzos de verano de la Guardia Náutica, que se sumarán al operativo habitual.

El despliegue también contempla los eventos internacionales que se realizarán durante los próximos meses, entre ellos el Ironman, previsto para octubre y noviembre.

Los lugares pueden cambiar durante el verano

Desde el área de seguridad explicaron que las zonas que habilitarán no serán necesariamente iguales durante toda la temporada.

Los diques generan energía y liberan agua, por lo que su nivel puede modificarse permanentemente. Esto obliga a los guardavidas a adaptar la ubicación de las playas y las zonas seguras.

“Los guardavidas lo que hacen es ir moviendo, aunque ellos no se den cuenta, la zona de playa”, explicaron. La distancia puede modificarse aproximadamente 15 metros hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo con las condiciones del lugar.

Por este motivo, la recomendación es respetar las zonas delimitadas y las indicaciones del personal de seguridad.

La habilitación dependerá del clima y la seguridad

Aunque las zonas estarán preparadas para recibir a quienes quieran bañarse, la hablitación aún no se dará y estará sujeta a las condiciones climáticas y de seguridad que las autoridades vean pertinentes.

Desde el área responsable indicaron que la situación será evaluada día a día y semana a semana para determinar si es necesario modificar sectores, reducir el tamaño de una playa o cambiar la ubicación de las zonas habilitadas.

El criterio será priorizar la seguridad de los visitantes.

“Siempre que la seguridad se pueda brindar y que sea una zona segura para el ciudadano, se va a brindar el servicio”, explicaron.

De esta manera, desde este fin de semana quienes concurran a los diques podrán encontrar sectores delimitados y personal de seguridad, aunque deberán respetar las zonas establecidas en cada jornada.