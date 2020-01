A partir del 20 de enero, comienza a repartirse la tarjeta alimentaria en el conurbano bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el gobierno bonaerense acordaron hoy que la distribución de las tarjetas alimentarias comenzará el 20 de enero en los municipios del conurbano, en el marco del Plan Nacional Integral "Argentina Contra el Hambre".



El acuerdo fue firmado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en el salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata.



"Hacía falta actuar de manera urgente e inmediata. La prioridad es el hambre, que no puede esperar porque genera efectos devastadores de por vida", dijo Kicillof durante una conferencia de prensa tras la firma.



Por su parte, Arroyo precisó que en el distrito, en acuerdo con el Banco Provincia, se distribuirán 560 mil tarjetas que beneficiarán a 1 millón de chicos.



"Este es un esquema de emergencia. Si no hay más hambre en nuestro país no hay más tarjeta. Esta medida significa también más producción de alimentos de la agricultura familiar y la economía popular; se trata de un gran plan de empleo", subrayó el jefe de la cartera de Desarrollo Social.



Por su parte, Kicillof dijo que "es un enorme orgullo que, a pocos días de iniciado este gobierno provincial y nacional, el Presidente de la Nación y su ministro de Desarrollo hayan puesto su Plan Argentina contra el Hambre a funcionar en la Provincia de Buenos Aires, con un cronograma concreto y de alcance universal y con una batería de políticas y de proyectos que lo convierte en un programa contra el hambre e integral".



El cronograma de entrega de tarjetas se iniciará el 20 de enero en los partidos de Hurlingham, San Fernando, San Martín, Morón, Almirante Brown, Avellaneda y La Matanza.



El 27 continuará la entrega en Merlo, San Miguel, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora y Quilmes; y el 3 de febrero sigue en Ituzaingó, Moreno, Tres de Febrero, Tigre, José C. Paz, Lanús, Esteban Echeverría y Florencio Varela.



El operativo finalizará el 10 de febrero en San Isidro, Vicente López, Ezeiza y Berazategui. De esta forma, en el lapso de 4 semanas, la tarjeta llegará a 24 municipios del conurbano.



El Plan Argentina contra el Hambre busca garantizar la seguridad alimentaria de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.



Según los funcionarios, la medida inyectará al circuito económico bonaerense 2.200 millones de pesos, fomentando el "compre local".



Durante los operativos de entrega de tarjetas, se brindan cursos de nutrición y de salud, ya que "el objetivo central de esta política es que haya más alimentos para las familias, y que los chicos coman mejor", explicaron.



Kicillof y Arroyo estuvieron acompañados en la presentación por la ministra de Desarrollo Social bonaerense, Fernanda Raverta; y el presidente del Bapro, Juan Cuatromo.