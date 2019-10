A pedido de la defensa de Lula suspendieron el juicio que puede anular su condena

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La justicia de Brasil suspendió hoy, a pedido de la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el juicio que puede determinar la anulación de una condena a prisión por corrupción.



La audiencia final del juicio en el Tribunal Regional de la Cuarta Región (de segunda instancia) estaba prevista para mañana pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ, de tercera instancia), que concedió hoy la medida cautelar solicitada por la defensa de Lula.



El Tribunal Regional debía pronunciarse mañana sobre la eventual anulación de la condena debido a vicios procesales y, en ese caso, que el juicio vuelva a una corte de primera instancia.



Los abogados alegaron que, antes de resolver eso, el Tribunal Regional debe analizar un recurso en el que la defensa pidió que Lula sea absuelto y el caso, definitivamente archivado, informó la agencia de noticias EFE.



En el proceso cuestionado, Lula fue sentenciado a 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero, luego de que se considerara probado que el ex mandatario se benefició ilegalmente de obras realizadas por tres constructoras en una casa de campo a la que él acudía regularmente, a cambio de concederles contratos con la petrolera estatal Petrobras.



La fiscalía pidió la semana pasada que la condena sea anulada por vicios procesales, después de que el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) dejara sin efecto por el mismo motivo una sentencia contra el ex presidente de Petrobras Aldemir Bendini.



Lula está preso, cumpliendo otra condena a ocho años y 10 meses de cárcel, también por corrupción y lavado de dinero, por recibir un departamento en una playa como soborno de otra constructora también beneficiada con la concesión de obras públicas.



En este caso, Lula ya fue condenado en tres instancias y aguarda la resolución de su apelación ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).