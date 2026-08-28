A pesar de estar con prisión domiciliaria, Morena Rial tiene nuevo novio

La hija de Jorge Rial, Morena Rial, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica en el departamento de su hermana Rocío tras ser condenada a tres años de prisión por robo y amenazas. En este contexto de encierro, la joven rearmó su vida amorosa y académica. Por un lado, consolidó una relación amorosa de casi tres meses con un joven llamado Federico.

La noticia trascendió públicamente a partir de una publicación en la plataforma de mensajería Whatsapp, donde el joven compartió una fotografía junto a ella acompañada de la frase "por más duro que sea el camino este de la vida, quiero que sea a tu lado".

Sin embargo, el romance generó repercusiones inmediatas en los medios. El periodista Pepe Ochoa advirtió en el programa Bondi Live que la imagen desata controversia debido a que "es en un lugar donde no podría estar. Esta foto es dentro del departamento de Morena pero no tiene autorización para que esté él ahí adentro". A esta complicación se suma que, según trascendidos, la pareja de la mediática afrontaría una deuda de 500.000 pesos con un acreedor que buscó hacer pública la situación.

En el plano educativo, la joven decidió dar un vuelco a su realidad luego de su estadía en la Unidad 51 de Magdalena. En su momento, ella manifestó su voluntad de "hacer las cosas bien" y anticipó que "Seguramente empiece a estudiar abogacía". Actualmente, cursa de manera virtual cuatro materias en la Universidad Siglo XXI, y ya obtuvo sus primeros logros académicos.

Su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, celebró en redes sociales la calificación de un examen parcial de la materia Derecho Penal: Parte General, en el cual Morena obtuvo una nota de nueve tras responder correctamente 18 de las 20 preguntas de la evaluación. Cipolla compartió la captura del desempeño estudiantil de su defendida en Instagram bajo el mensaje "Mi mejor alumna".

El letrado le obsequió una caja de resaltadores de varios colores para apoyarla en este proceso, el cual cursa en el primer cuatrimestre de 2026. Recientemente, la Justicia dictó un nuevo revés para la joven al rechazar su solicitud de libertad condicional. A la par, se conoció la clausura del templo umbanda donde ella se había bautizado.