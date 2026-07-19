A pesar de tener novio, Pampita reveló que no encontró al amor de su vida

Pampita generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo tras sus recientes declaraciones sentimentales, a pesar de su actual noviazgo con el polista Martín Pepa. La situación motivó a la periodista Paula Varela a realizar averiguaciones dentro del entorno de la modelo para comprender el trasfondo de sus palabras. En una entrevista con Martín Bossi, la modelo expresó de manera contundente: “Todavía no encontré al amor de mi vida”.

Esta frase generó múltiples especulaciones sobre el estado actual de su relación, e incluso se sospechó que la grabación del programa era antigua. Lejos de dejar dudas sobre su postura ante las relaciones afectivas, la conductora agregó: “Todavía no encontré mi alma gemela que ame como amo yo. Por eso no me rindo, sigo teniendo maridos, novios, todo”.

Ante el revuelo mediático, Varela indagó sobre una posible separación de la pareja, aunque constató que el vínculo continúa de buena manera. En el programa Lape Club Social, la panelista detalló su reacción inicial al escuchar el testimonio y manifestó: “Yo pregunté cuándo fue grabada esta entrevista porque me pareció raro el comentario para alguien que está en pareja, que está bien y feliz”.

A pesar de no recibir datos que confirmen un distanciamiento concreto entre ambos, la periodista cuestionó la forma en la que la modelo se refirió a su presente amoroso. En su intervención televisiva, la comunicadora concluyó: “Es rara esa declaración dejame dudar, aunque yo la vi perfecta con Martín Pepa, no me llegó ninguna data. Si vos estás en pareja con alguien contestás de otra manera. Le tiro un palito a Pepa”.