A pesar del Zonda y el alerta amarilla, hubo gente en el Parque de Mayo

A pesar de la presencia del viento Zonda y del alerta amarilla vigente, durante la tarde de este domingo se registró movimiento de personas en el Parque de Mayo de la ciudad de San Juan.

El espacio verde registró movimiento durante la tarde. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Las condiciones meteorológicas no impidieron que algunos sanjuaninos se acercaran al principal espacio verde de la zona, aunque la jornada estuvo marcada por las ráfagas y las recomendaciones de las autoridades ante la posibilidad de intensificación del fenómeno.

Familias no dudaron en pasar la tarde en el Parque. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El alerta amarilla contempla la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes, especialmente por la intensidad del viento. En este contexto, se recomienda evitar permanecer en espacios abiertos cuando las ráfagas son fuertes y tomar precauciones ante la eventual caída de ramas u otros objetos.

La jornada estuvo marcada por las ráfagas. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

En el Parque de Mayo, el movimiento de personas pudo observarse pese a las condiciones climáticas. La presencia de jóvenes, parejas y familias se dio mientras el Zonda afectaba distintos sectores de la provincia y modificaba las condiciones habituales de la jornada.

El tradicional paseo sanjuanino tuvo presencia de visitantes. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El escenario meteorológico también obligó a mantener la atención sobre árboles, cartelería y otros elementos que puedan verse afectados por las ráfagas. Las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros y reducir la circulación durante los períodos de mayor intensidad del viento.