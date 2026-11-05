A poco de casase, Marianela Mirra habría pedido el divorcio de Alperovich

Marianela Mirra y José Alperovich volvieron a quedar en el centro de la escena mediática tras versiones que indicaban una supuesta separación a casi un año de haber contraído matrimonio. Las alarmas se encendieron cuando en el programa LAM aseguraron que existía un quiebre definitivo en la pareja debido a las dificultades cotidianas.

El panelista Pepe Ochoa detalló que la información le llegó meses atrás y explicó que el problema principal radicaba en compartir el mismo techo con el exgobernador condenado a dieciséis años de prisión domiciliaria por abuso sexual a su sobrina. Según los trascendidos, la mediática le habría pedido un tiempo y viajado a Aruba con su madre para meditar su futuro, y el especialista afirmó textualmente: "Él es infumable y ella le pidió un tiempo porque no quiere estar más con él".

Frente a estas versiones periodísticas, la ex ganadora del reality fue interceptada por el móvil televisivo y desmintió rotundamente cualquier distancia o ruptura con su esposo. Ante las cámaras, la protagonista afirmó de manera categórica que se encuentra excelente y declaró textualmente: "Estoy de diez y mi matrimonio está espectacular", además de agregar: "Lo amo y estoy a full con él".

La mediática ratificó la continuidad de la convivencia dentro del mismo edificio tras su regreso de viaje y reafirmó su postura frente a las cámaras. Para finalizar sus declaraciones públicas, descartó la existencia de conflictos con el entorno del político tucumano al señalar textualmente: "Nunca hubo problemas con su familia, no existen los problemas. Lo vienen a visitar siempre".