A poco de separarse, engancharon a Jorge Rial con una mujer desconocida

Jorge Rial parece haber dejado atrás su etapa de soltería mas rápido de lo previsto. Aunque el periodista había manifestado su intención de estar solo tras terminar su relación con la escritora María del Mar Ramón, los hechos en Mendoza sugieren un presente distinto. El periodista Pepe Ochoa dio los primeros detalles sobre esta salida mendocina donde se lo vio con una mujer rubia y afirmó que "Él la trataba como una reina, está apostando al amor".

La noticia surge poco tiempo después de que el conductor de Argenzuela confirmara el fin de su vínculo de tres años con la colombiana. Según el propio Rial, el motivo del quiebre ocurrido en abril fue el gran presente laboral de su antigua pareja.

El periodista explicó en su momento que "Ganó una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble y no podía frenarla. Yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá". A pesar de la distancia física y profesional, Rial destacó que el cierre de la relación se dio en buenos términos y comentó que "Con mucho amor y dolor lo decidimos porque ella tiene un futuro enorme".

Sin embargo, la tranquilidad de la soltería parece haber terminado con esta aparición pública captada por cámaras indiscretas. La influencer Pochi también sumó evidencias recientes al compartir una fotografía de Rial con una acompañante que coincide con las descripciones previas de Mendoza. Restará esperar para ver si este acercamiento en tierras cuyanas se convierte en un noviazgo formal o queda como un encuentro casual de mayo de 2026.